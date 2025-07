La Bourse de Paris salue la fin de l'incertitude douanière

La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi 16 juillet 2025, plombée par la chute du titre Renault ( AFP / XAVIER GALIANA )

La Bourse de Paris évoluait en hausse lundi, poussée par l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne, désamorçant ainsi des mois d'incertitudes pour les marchés.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,84%, soit un gain de 65,55 points, pour s'établir à 7.900,13 points vers 10H00 heure de Paris. Vendredi, la Bourse de Paris avait terminé en hausse de 0,21% à 7.834,58 points.

Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu dimanche en Ecosse un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis seront taxés à 15%.

Les Européens espèrent à ce prix éviter une escalade commerciale.

Sur les marchés, l'annonce de l'accord a "apaisé les craintes d’un conflit commercial dévastateur", indique Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

"Les investisseurs aiment la certitude, et ils viennent d'en recevoir une bonne dose", l'accord commercial tant attendu "désamorçant ainsi des mois de menaces croissantes", commente John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"Cet accord élimine la plus grande menace à court terme qui pesait sur les marchés. Et dans le contexte actuel cela suffit amplement pour faire progresser les indices" boursiers, estime-t-il.

Pour Patrick Munnelly, l'accord "difficilement obtenu" a en effet permis "d'éviter une guerre commerciale qui aurait pu gravement affecter l'économie mondiale".

- Forvia rassuré -

Les constructeurs automobiles, pour lesquels les États-Unis sont un marché important, évoluent dans le vert.

A Paris, Stellantis prenait 0,81% à 8,57 euros vers 10H25 heure de Paris. Renault , moins exposé au marché américain, s'inscrivait tout de même en hausse de 0,46% à 34,58 euros.

L'équipementier automobile Forvia brille tout particulièrement, porté par l'annonce de l'accord commercial et par la confirmation lundi de ses objectifs pour l'année 2025, prévoyant toujours une amélioration de sa marge d'exploitation, entre 5,2 et 6%, et un chiffre d’affaires plutôt stable, compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros.

Vers 10H25, l'action Forvia s'envolait de 11,82% à 11,49 euros.

Il "a deux avantages", a commenté le directeur financier de Forvia. "Ces droits de douane (sont) inférieurs à ce qui est exercé depuis quelques mois par l'administration américaine" et "si ça permet de réduire la volatilité, l'incertitude, c'est meilleur pour l'ensemble des acteurs économiques", a-t-il estimé.

Dans le même temps, Forvia a annoncé pour le premier semestre 2025 une perte nette de 269 millions d'euros notamment liée à la dépréciation de ses activités dans l'hydrogène, à la suite du retrait de Stellantis, et à des frais de restructuration.

