Ramify lance avec Generali un contrat d’assurance vie

(AOF) - Ramify, groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine, poursuit le développement de son offre d’épargne en partenariat avec Generali en dévoilant un contrat d’assurance vie haut de gamme accessible à tous les profils d’investisseurs. Ce contrat est disponible depuis la plateforme Ramify. Il permet d’investir dans six grandes classes d’actifs (fonds en euros, fonds croissance, ETF actions, ETF obligations, capital-investissement et immobilier) à travers différents portefeuilles d’allocations conçus et gérés par l’équipe de recherche de Ramify.

Les portefeuilles sont pilotés sous mandat, selon une approche quantitative, fondée sur des modèles d'allocation développés en interne par l'équipe QIS (Quantitative Investment Strategies), dont les membres sont issus de grandes institutions financières internationales.

L'expérience est intégralement digitale, de la souscription à la gestion du contrat, avec un suivi transparent et des arbitrages programmés en fonction du profil de risque de l'investisseur.

Le contrat Ramify est un contrat d'assurance vie individuel, libellé en euros et/ou en unités de compte et/ou en engagements croissance donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification (fonds croissance), assuré par Generali Vie, entreprise régie par le Code des assurances.