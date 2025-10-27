Ramaco lance une plate-forme dans le Wyoming pour les terres rares et les réserves de minéraux critiques des États-Unis

Ramaco Resources METC.O a déclaré lundi qu'elle prévoyait d'établir ce qu'elle a appelé le premier stock américain d'éléments de terres rares et de minéraux critiques dans le Wyoming, dans le but de renforcer l'approvisionnement national en matières premières pour la défense et les industries d'énergie propre.

La Chine domine actuellement le secteur des éléments de terres rares et des minéraux critiques, traitant plus de 90 % de l'offre mondiale.

Ramaco a déclaré que son site de Brook Mine dans le Wyoming est l'une des rares sources primaires de scandium, de gallium et de germanium au monde, couvrant 15 800 acres dont 4 500 sont déjà autorisés.

Le "Strategic Critical Minerals Terminal" sera développé en partenariat avec un cabinet de conseil de premier plan en structuration de matières premières et en finance, a déclaré Ramaco.

L'installation servira de plaque tournante pour le stockage, le traitement et l'entreposage de minéraux clés tels que le scandium, le gallium, le germanium, le néodyme et le dysprosium, essentiels pour les aimants, les véhicules électriques et les systèmes militaires.