Ralph Lauren revoit ses prévisions à la hausse, mais ses actions chutent alors que les investisseurs attendent une croissance plus rapide

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(Ajout de précisions aux paragraphes 7 à 9)

par Neil J Kanatt et Danielle Kaye

RL.N Ralph Lauren a annoncé jeudi une prévision de croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieure aux attentes de Wall Street, ce qui a entraîné une baisse de ses actions, alors même que l'entreprise faisait état d'une forte demande en Amérique du Nord et en Asie et relevait ses prévisions annuelles.

L'action de la marque de prêt-à-porter haut de gamme new-yorkaise a chuté d'environ 4% en début de séance. Elle avait progressé d'environ 16% depuis le début de l'année à la clôture précédente.

La société a surperformé l’ensemble du secteur du luxe au cours des derniers trimestres, les consommateurs à revenus élevés continuant à dépenser pour des pulls en maille torsadée et des polos, tandis que la marque renforce son attrait auprès de la génération Z. La Chine s’est également imposée comme un moteur de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 35% au deuxième trimestre.

Mais les attentes quant à la capacité de l’entreprise à maintenir un rythme de croissance rapide ont placé la barre très haut, ce qui a laissé Wall Street déçu par les dernières prévisions de Ralph Lauren.

La société a tablé sur une croissance de son chiffre d’affaires de 3% à 4% au troisième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 4,2%, alors que les investisseurs espéraient des signes d’une dynamique plus forte après les récents gains de Ralph Lauren. La société a invoqué un « impact négatif » lié au calendrier des expéditions en gros et à la baisse des ventes à prix réduits.

“Ralph Lauren a généralement réussi à définir les attentes des investisseurs, puis à les dépasser”, a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities. La marque a tendance “à dépasser les prévisions, à donner des prévisions prudentes, puis à recommencer”.

La marque constate une forte résilience chez ses consommateurs principaux à l’échelle mondiale, a déclaré le directeur général Patrice Louvet lors d’une conférence téléphonique post-résultats, y compris en Amérique du Nord, où les ventes ont progressé de 6% au deuxième trimestre malgré un ralentissement du secteur du luxe ces derniers mois .

La large gamme de prix proposée par Ralph Lauren a contribué à maintenir les ventes à flot, les consommateurs, inquiets face à l’inflation, se détournant des marques concurrentes plus onéreuses, notent les analystes.

Mais à l’instar de ses concurrents, l’entreprise a été durement touchée par la guerre en Iran, qui a entravé ses activités au Moyen-Orient et en Europe, où le tourisme a connu un ralentissement. La fréquentation des magasins en Europe “reste un indicateur clé que nous surveillons de près”, a déclaré le directeur financier, Justin Picicci.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 d’environ 6% à 7%, contre une prévision antérieure de 5% à 6%.

M. Louvet s’est montré optimiste quant à la période des fêtes, mettant en avant la valeur de la marque et son style distinctif, tout en désignant les femmes et les jeunes consommateurs comme les principaux moteurs de la croissance.

Elle prévoit une progression de sa marge d’exploitation annuelle d’environ 80 à 100 points de base à taux de change constant, contre une prévision antérieure de 60 à 80 points de base.

Fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967, l’entreprise a lancé un plan de redressement il y a une dizaine d’années, lorsqu’elle a recruté son premier directeur général externe. Elle a stimulé ses ventes en se recentrant sur les vêtements haut de gamme et en attirant une clientèle plus jeune.

Le fabricant de sacs à main Coach, Tapestry TPR.N , a également revu à la hausse ses prévisions annuelles jeudi, misant sur la demande des fêtes de fin d’année, alors même que le secteur du luxe dans son ensemble est confronté à un ralentissement des dépenses.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 9% pour atteindre 2,19 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,12 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté, à 4,64 dollars, a dépassé les prévisions de 4,26 dollars, selon les données compilées par LSEG.