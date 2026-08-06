Ralph Lauren relève ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ralph Lauren annonce relever ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais, à taux de change constants, une croissance de 5% à 6% de ses revenus et une expansion d'environ 60 à 80 points de base de sa marge opérationnelle.

La maison de vêtements haut de gamme justifie ce relèvement par "une performance meilleure qu'anticipée au 1er trimestre", mentionnant également une expansion de sa marge brute et un effet de levier sur les dépenses opérationnelles.

Au titre de son 1er trimestre 2026-2027, Ralph Lauren a vu son BPA ajusté grimper de 22% à 4,59 USD, battant ainsi de 7% le consensus de marché, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 170 points de base à 18,7%.

A 2 MdsUSD, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe new-yorkais a augmenté de 14% ( 13% à taux de change constants), avec des progressions plus marquées en Amérique du Nord ( 13%) et surtout en Asie ( 24%) qu'en Europe ( 7%).

Cette croissance des ventes s'est accompagnée d'une amélioration de la marge brute de 140 points de base, à 73,7%, grâce à une hausse du prix de vente moyen par article, ainsi qu'à une évolution favorable du mix de distribution et du mix géographique.