Ralph Lauren relève légèrement certains objectifs annuels

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, Ralph Lauren a dévoilé un chiffre d’affaires net en hausse de 14% ou de 11% à taux de change constant, à 1,7 milliard de dollars. Le groupe a bénéficié d’un impact positif des taux de change d’environ 230 points de base sur la croissance des revenus au premier trimestre. Toutes les zones géographiques ont participé à cette bonne performance.

Les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 8%, à 656 millions de dollars, celles en Europe ont augmenté de 16%, à 555 millions de dollars, tandis qu'en Asie, la hausse a atteint 21%, à 474 millions de dollars.

Parallèlement, le bénéfice net s'est élevé à 220,4 millions de dollars, soit une croissance de 30,72%. Le bénéfice par action est quant à lui passé de 2,67 à 3,62 dollars.

Patrice Louvet, le président-directeur général de la marque de vêtements déclare que le groupe a " enregistré de solides résultats au premier trimestre, tous secteurs confondus, sur tous les canaux de distribution et dans tous les segments de clientèle ".

" Bien que nous continuions d'aborder le contexte opérationnel mondial actuel avec prudence, nous sommes encouragés par la solidité de notre marque et de nos activités, alors que nous mettons en œuvre nos priorités stratégiques à long terme, notamment le recrutement de nouveaux consommateurs plus jeunes, le renforcement de nos catégories clés et à fort potentiel, et le développement de nos écosystèmes urbains clés dans chaque région ", précise t-il.

La marque de vêtements haut de gamme a ainsi relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026. La croissance des revenus devrait être d'environ 5% à taux de change constant, contre une précédente estimation comprise entre 1 et 5%.

La marge opérationnelle devrait augmenter de 40 à 60 points de base, contre une légère progression auparavant.

