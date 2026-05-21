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Ralph Lauren en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action Ralph Lauren RL.N affiche une hausse de 10 % à 362,57 dollars en pré-ouverture ** La société dépasse les estimations du quatrième trimestre, grâce à la demande soutenue des acheteurs aisés pour ses polos haut de gamme et ses pulls en coton à mailles torsadées

** Affiche un chiffre d'affaires de 1,98 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,85 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 2,80 $ au quatrième trimestre, contre des estimations de 2,55 $

** Prévoit une hausse du chiffre d'affaires annuel à taux de change constant d'environ 4 % à 5 % par rapport à l'année dernière

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 7 % depuis le début de l'année

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