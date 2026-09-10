Ralph Lauren dévoile sa collection printemps 2027 en amont de la Fashion Week de New York

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par Danielle Kaye

Ralph Lauren RL.N a présenté des pantalons volumineux associés à une gamme de manteaux bleu marine et blancs pour sa collection printemps 2027, insufflant une touche contemporaine aux silhouettes traditionnelles à la veille de la Fashion Week de New York.

Le créateur Ralph Lauren, âgé de 86 ans et fondateur de la marque en 1967, a fait une brève apparition à la fin du défilé de mercredi, saluant le public qui l'a applaudi. Dans un communiqué, il a qualifié la collection printemps d'"approche irrévérencieuse de la romance qui crée une nouvelle élégance".

Les mannequins ont défilé à la Jack Shainman Gallery, dans le sud de Manhattan, vêtues de vestes en jean ornées de plumes, de costumes blancs sur mesure et de hauts moulants. La collection pour femmes comprenait également des robes longues drapées, mettant en avant le côté formel des créations de la marque.

Les actrices Viola Davis et Cynthia Erivo figuraient parmi les spectateurs du premier rang, aux côtés de David Lauren, le seul des trois enfants de Ralph à rester très impliqué dans l’entreprise.

La marque de prêt-à-porter haut de gamme new-yorkaise a enregistré une forte croissance au cours des derniers trimestres malgré les difficultés générales rencontrées par le secteur du luxe, grâce à sa capacité à élargir son attrait auprès d’une jeune génération de consommateurs tout en conservant une clientèle multigénérationnelle.

"On y trouve à la fois des styles très sophistiqués et des styles beaucoup plus faciles à porter et accessibles. Cela couvre toutes les générations possibles", a déclaré le directeur général Patrice Louvet à Reuters après le défilé, soulignant le potentiel de la marque à poursuivre la croissance de son activité féminine.

"Nous prônons un luxe inclusif", a ajouté M. Louvet.

Selon les analystes, la gamme de prix variée de Ralph Lauren a contribué à maintenir les ventes à flot, alors même que les consommateurs, inquiets face à l’inflation, réduisent leurs dépenses discrétionnaires et se détournent des hausses de prix pratiquées par les concurrents du secteur du luxe.

La marque a lancé un plan de redressement il y a une dizaine d’années en recrutant son premier directeur général externe, ce qui a contribué à relancer les ventes ces dernières années grâce à une orientation plus marquée vers les vêtements haut de gamme.

La Fashion Week de New York se déroulera jusqu'au 15 septembre et proposera environ 70 défilés et présentations de créateurs.