Ralph Lauren dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Ralph Lauren RL.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la forte demande des jeunes consommateurs aisés pour ses collections haut de gamme, notamment ses shorts en lin et ses vêtements d'extérieur légers.

La marque de prêt-à-porter haut de gamme, fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967, a enregistré une forte croissance ces derniers mois malgré un ralentissement général du secteur mondial du luxe.

La société a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 1,96 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,87 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.