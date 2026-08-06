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Ralph Lauren dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 14:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la forte demande des jeunes consommateurs aisés pour ses collections haut de gamme, notamment ses shorts en lin et ses vêtements d'extérieur légers.

La marque de prêt-à-porter haut de gamme, fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967, a enregistré une forte croissance ces derniers mois malgré un ralentissement général du secteur mondial du luxe.

La société a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 1,96 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,87 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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