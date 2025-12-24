 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rallye américain de fin d’année en bourse
information fournie par AOF 24/12/2025 à 07:41

(AOF) - Les indices américains ont enchaîné une quatrième séance consécutive de hausse. Face à de nombreux indicateurs macro-économiques, les investisseurs ont décidé de se concentrer sur les nouvelles rassurantes. Ils ont principalement apprécié la hausse supérieure aux attentes du PIB (+4,3%, contre +3,3% attendu) du troisième trimestre selon une deuxième estimation. Dans ces conditions, le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,16%, à 48 442 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,57%, à 23 561 points et le S&P 500 a gagné 0,46%, 6 909 points.

La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a attribué un contrat de cinq ans à SLB (-0,34% à 38,20 dollars), entreprise mondiale de services et de technologies pour l'industrie de l'énergie, pour la fourniture de services de stimulation pour ses gisements de gaz non conventionnel. Cette attribution fait partie d'un contrat plus vaste de plusieurs milliards de dollars, soutenant l'un des programmes de développement de gaz non conventionnel les plus importants au monde.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d’octobre, les commandes de biens durables américaines ont déçu. Elles se sont repliées de 2,2%, contre des attentes à -1,5% et un précédent à +0,7%. En données core, hors éléments de transport, elles ont également été moins bonnes que prévu avec une hausse de seulement 0,2%, là où les analystes espéraient +0,3% et un précédent à +0,7%.

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 4,3% au troisième trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 3,3%. Au deuxième trimestre, le PIB avait progressé de 3,8%.

L’indice national d’activité de la Fed de Chicago a fait mieux que prévu en septembre. Attendu en baisse de -0,31 à -0,40 point, il s’est finalement légèrement redressé pour s’installer à 0,21 point.

Aux Etats-Unis, la production industrielle de novembre a augmenté de 0,2%, après un repli de 0,1% en octobre.

Au mois de décembre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé pour atteindre 89,1 points, après 88,7 points. Les analystes tablaient toutefois sur une amélioration plus importante à 91 points.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en repli à l'ouverture après une annonce de Novo Nordisk, son principal concurrent dans les traitements contre l'obésité. Ce dernier a indiqué avoir obtenu l'autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour la commercialisation de son produit Wegovy sous forme de comprimé. Il s'agit du premier traitement autorisé pour la perte de poids sous cette forme. Les deux laboratoires commercialisent déjà ce type de traitement mais sous forme d'injections.

Newmont Corporation

Newmont Corportation (groupe mondial d'exploration et d'exploitation de mines aurifères) recule à Wall Street alors que le cours de l'or a officiellement franchi la barre symbolique des 4 500 dollars pour la première fois de son histoire ce matin. Les analystes identifient trois moteurs expliquant cette accélération finale de décembre. Premièrement, les tensions accrues entre les États-Unis et le Venezuela, s'ajoutant aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, poussent les investisseurs vers cette valeur refuge ultime.

Visa

Visa, acteur mondial des paiements numériques, a publié aujourd'hui son rapport annuel "Retail Spend Monitor" réalisé par Visa Consulting & Analytics (VCA), portant sur l'ensemble de l'activité commerciale aux États-Unis pendant la saison des fêtes en 2025. Les données préliminaires montrent que les dépenses de vente au détail globales pour les fêtes ont augmenté de 4,2% en glissement annuel sur tous les types de paiement, y compris les espèces et les chèques. Ces chiffres ne sont pas ajustés de l'inflation.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bouteilles en plastique dans une usine de recyclage à Corfou, en Grèce, le 15 octobre 2025 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Coup de pouce de l'UE à la filière du plastique recyclé
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:35 

    L'Union européenne a dévoilé mardi des mesures de soutien à l'industrie européenne du plastique recyclé, en grande difficulté face à la concurrence chinoise. La Commission européenne veut notamment soutenir les investissements dans le recyclage chimique, une technologie ... Lire la suite

  • Des canettes de bière sur la ligne de production de la brasserie Murree, le 17 décembre 2025, à Rawalpindi, au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )
    Murree, la brasserie historique du Pakistan, se réjouit d'avoir obtenu une licence d'exportation
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:33 

    Un arôme capiteux de malt et de levure de bière flotte dans la plus ancienne et grande brasserie du Pakistan, qui se prépare à s'agrandir à la faveur d'une autorisation de vendre à l'étranger après près de 50 ans d'interdiction. Fondée en 1860 pour étancher la ... Lire la suite

  • Lancement du satellite de communication AST SpaceMobile par la fusée LVM3-M6 le 24 décembre 2025. Photo fournie par Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) ( Indian Space Research Organisation (ISRO) / - )
    L'Inde met en orbite son satellite le plus lourd
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:22 

    L'Inde a placé en orbite son satellite le plus lourd mercredi, le Premier ministre Narendra Modi évoquant un "progrès important" pour le secteur spatial du pays le plus peuplé du monde. Le satellite de communication AST SpaceMobile, pesant 6,1 tonnes, a été déployé ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.12.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank