Rallye américain de fin d’année en bourse

(AOF) - Les indices américains ont enchaîné une quatrième séance consécutive de hausse. Face à de nombreux indicateurs macro-économiques, les investisseurs ont décidé de se concentrer sur les nouvelles rassurantes. Ils ont principalement apprécié la hausse supérieure aux attentes du PIB (+4,3%, contre +3,3% attendu) du troisième trimestre selon une deuxième estimation. Dans ces conditions, le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,16%, à 48 442 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,57%, à 23 561 points et le S&P 500 a gagné 0,46%, 6 909 points.

La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a attribué un contrat de cinq ans à SLB (-0,34% à 38,20 dollars), entreprise mondiale de services et de technologies pour l'industrie de l'énergie, pour la fourniture de services de stimulation pour ses gisements de gaz non conventionnel. Cette attribution fait partie d'un contrat plus vaste de plusieurs milliards de dollars, soutenant l'un des programmes de développement de gaz non conventionnel les plus importants au monde.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d’octobre, les commandes de biens durables américaines ont déçu. Elles se sont repliées de 2,2%, contre des attentes à -1,5% et un précédent à +0,7%. En données core, hors éléments de transport, elles ont également été moins bonnes que prévu avec une hausse de seulement 0,2%, là où les analystes espéraient +0,3% et un précédent à +0,7%.

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 4,3% au troisième trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 3,3%. Au deuxième trimestre, le PIB avait progressé de 3,8%.

L’indice national d’activité de la Fed de Chicago a fait mieux que prévu en septembre. Attendu en baisse de -0,31 à -0,40 point, il s’est finalement légèrement redressé pour s’installer à 0,21 point.

Aux Etats-Unis, la production industrielle de novembre a augmenté de 0,2%, après un repli de 0,1% en octobre.

Au mois de décembre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé pour atteindre 89,1 points, après 88,7 points. Les analystes tablaient toutefois sur une amélioration plus importante à 91 points.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en repli à l'ouverture après une annonce de Novo Nordisk, son principal concurrent dans les traitements contre l'obésité. Ce dernier a indiqué avoir obtenu l'autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour la commercialisation de son produit Wegovy sous forme de comprimé. Il s'agit du premier traitement autorisé pour la perte de poids sous cette forme. Les deux laboratoires commercialisent déjà ce type de traitement mais sous forme d'injections.

Newmont Corporation

Newmont Corportation (groupe mondial d'exploration et d'exploitation de mines aurifères) recule à Wall Street alors que le cours de l'or a officiellement franchi la barre symbolique des 4 500 dollars pour la première fois de son histoire ce matin. Les analystes identifient trois moteurs expliquant cette accélération finale de décembre. Premièrement, les tensions accrues entre les États-Unis et le Venezuela, s'ajoutant aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, poussent les investisseurs vers cette valeur refuge ultime.

Visa

Visa, acteur mondial des paiements numériques, a publié aujourd'hui son rapport annuel "Retail Spend Monitor" réalisé par Visa Consulting & Analytics (VCA), portant sur l'ensemble de l'activité commerciale aux États-Unis pendant la saison des fêtes en 2025. Les données préliminaires montrent que les dépenses de vente au détail globales pour les fêtes ont augmenté de 4,2% en glissement annuel sur tous les types de paiement, y compris les espèces et les chèques. Ces chiffres ne sont pas ajustés de l'inflation.