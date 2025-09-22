Ralentissement du marché de l’emploi : vers de nouvelles baisses de taux de la Fed ?

Amundi

Baisse des demandes d'allocations chômage aux États-Unis, stabilisation des salaires dans la zone euro, réduction des taux de la Banque d'Indonésie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Lors de sa réunion de septembre, la Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit la fourchette cible des taux des fonds fédéraux de 25 pbs, comme prévu, pour la ramener à 4,00-4,25 %. Les projections économiques de la Fed ont montré que la prévision médiane pour les taux des fonds fédéraux s'oriente vers une baisse totale de 75 pbs cette année, ce qui implique une réduction de 25 pbs lors de chacune des deux prochaines réunions de 2025. Cette baisse a lieu alors que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont maintenu leurs taux, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de tirer parti du décalage entre les politiques des banques centrales.

Nous anticipons un ralentissement de l'économie américaine fin 2025 et début 2026, en raison du ralentissement du marché du travail et de l'impact des droits de douane sur le revenu disponible des ménages. Du côté des prix, les importateurs américains ont absorbé la majeure partie de la hausse des coûts liées aux droits de douane, limitant pour l'instant l'impact sur l'inflation des prix à la consommation. Cependant, celle-ci pourrait s'accélérer au cours des prochains mois, érodant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Ce scénario, combiné à la pression politique exercée sur la Fed, conforte notre opinion selon laquelle deux nouvelles baisses de taux sont à prévoir en 2025.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :