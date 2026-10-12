Ralentissement au troisième trimestre pour LVMH

Le numéro un mondial du luxe a vu ses ventes ralentir entre le deuxième et le troisième trimestre. Malgré un environnement géopolitique et économique complexe, le groupe reste confiant et compte renforcer cette année "son avance sur le marché mondial du luxe".

Entre juillet et septembre, les ventes du groupe n'ont augmenté que de 1% en organique, à 18,504 milliards d'euros. Au deuxième trimestre, elles avaient connu une progression de 3%, à 19,524 milliards d'euros. LVMH explique que la dynamique a été freinée par un ralentissement de la demande en Chine, compensée par la bonne tenue des marchés américain, européen et japonais.

Dans le détail des activités

La division Montres & Joaillerie a connu une hausse organique de 8%, la plus forte progression du groupe, grâce au succès des lignes emblématiques de Tiffany & Co. (HardWear, Knot) et un record de ventes pour la nouvelle ligne de haute joaillerie Eclettica de Bvlgari.

Pour la distribution sélective ( 6% en organique), Sephora a poursuivi ses gains de parts de marché à l'échelle mondiale et a étendu son réseau, tandis que la cession de l'essentiel des activités de DFS a été réalisée.

Pour le segment Vins & Spiritueux, la hausse de l'activité a été de 5%, toujours à change et devises constants, avec une reprise en Europe pour le champagne (Moët & Chandon) et une bonne dynamique d'Hennessy en Asie, complétée par le lancement de cocktails "prêts à servir" aux Etats-Unis.

Concernant la Mode & Maroquinerie (-5%), elle a été impactée sur le trimestre par le marché chinois. Enfin, pour les Parfums & Cosmétiques (stable en organique), la société a évoqué le maintien d'une distribution sélective soutenue par la performance des piliers historiques, notamment les lancements chez Parfums Christian Dior (J'adore Intense, Sauvage Extrait) et la nette progression de Guerlain.