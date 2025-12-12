Rajesh Krishnamurthy nommé directeur général de Sopra Steria
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 09:14
"Français d'origine indienne, Rajesh Krishnamurthy s'est forgé une expérience de 30 années dans la technologie, le conseil et la transformation à grande échelle en Europe, en Asie et aux Amériques", souligne le groupe de services informatiques.
Après un parcours de 25 années chez Infosys, où il a occupé des rôles aussi bien commerciaux qu'opérationnels, il a rejoint CMA CGM en 2018 en tant que directeur exécutif des systèmes d'information. Depuis 2020, il était directeur général d'Expleo.
"Sous sa direction, le chiffre d'affaires d'Expleo a progressé de plus de 50%, doublé sa profitabilité opérationnelle, renforcé sa présence européenne et accéléré son virage vers le numérique et les services à base d'IA", met en avant Sopra Steria.
