Raiffeisen Bank International visée par Grizzly Research, le titre plonge de 6%

Le vendeur à découvert activiste Grizzly Research affirme avoir identifié d'importants échanges liés à la filiale russe de Raiffeisen Bank International (RBI) et met également en cause la présentation de ses liquidités immobilisées dans le pays. De quoi provoquer une nette contraction du titre à la bourse de Vienne (Autriche).

Raiffeisen Bank International vient de passer entre les pattes de Grizzly Research. Dans son rapport, le vendeur à découvert activiste assure avoir identifié 1,191 MdUSD d'échanges commerciaux en Russie portant sur des biens soumis à des restrictions occidentales au moment considéré, dont 106,75 MUSD de biens figurant sur la liste des produits jugés prioritaires pour l'effort de guerre russe.

Les données douanières utilisées par Grizzly rattachent les contrats concernés à la filiale russe de RBI, mais ne permettent pas à elles seules d'établir que la banque a financé ou exécuté les paiements correspondants, ni qu'une violation des sanctions a eu lieu.

"Grizzly soupçonne que des transactions portant sur des produits soumis à des sanctions auraient pu impliquer des fonds déposés auprès de RBI Russie. L'entreprise affirme également que le ratio de liquidité de RBI est gonflé par des liquidités bloquées au sein de la filiale russe", résume David Grinsztajn, analyste en charge du dossier Raiffeisen Bank International chez AlphaValue.

Concrètement, Grizzly évoque 12,6 MdsEUR de liquidités détenues en Russie, dont environ 11,3 MdsEUR placés auprès de la Banque de Russie. RBI affiche un ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) de 135% hors Russie au deuxième trimestre 2026, soit 1,35 EUR d'actifs liquides pour 1 EUR de sorties nettes de trésorerie estimées en période de stress.

Dans son propre scénario de stress, Grizzly retranche les 12,618 MdsEUR de liquidités russes des actifs liquides et retient une hypothèse de 2,5 MdsEUR de sorties nettes russes. Le cabinet aboutit ainsi à un LCR théorique de 105%, soit seulement 5 points au-dessus du minimum réglementaire de 100%. Grizzly précise toutefois que ce calcul constitue un test de sensibilité et non un recalcul du ratio réglementaire publié par RBI.

Grizzly pointe aussi 49 MUSD d'échanges impliquant au moins 33 parties déjà sous sanctions. Les enquêteurs du cabinet disent également avoir constaté, lors d'une enquête sous couverture, de possibles défaillances dans les contrôles de conformité de la banque.

Grizzly Research soulève enfin des interrogations sur la cession de Priorbank en Biélorussie et sur le litige Rasperia, dans le cadre duquel RBI réclame 3,15 MdsEUR en Autriche après la saisie de 2,435 MdsEUR auprès de sa filiale russe.