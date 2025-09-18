information fournie par Reuters • 18/09/2025 à 12:38

Radian rachète Inigo, assureur spécialisé de Lloyd's, pour 1,7 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur hypothécaire américain Radian Group RDN.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter l'assureur spécialisé Lloyd's Inigo , basé au Royaume-Uni, pour 1,7 milliard de dollars.