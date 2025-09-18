Radian rachète Inigo, assureur spécialisé de Lloyd's, pour 1,7 milliard de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Zonebourse•18.09.2025•13:56•
HSBC maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 8,50 E. 'Les risques de hausse comme de baisse sont largement liés aux volumes et à l'évolution des prix' indique l'analyste. HSBC estime qu'il est compréhensible que le marché ...
Lire la suite
Didier Truchot, fondateur et président du conseil d’administration d’Ipsos, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la montée des tensions fiscales entre État et entreprises, ...
Lire la suite
(Actualisé avec précisions) Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année. Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 18 septembre - ** Les actions du fabricant de produits chimiques et de solutions industrielles ...
Lire la suite
