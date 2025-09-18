 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Radian rachète Inigo, assureur spécialisé de Lloyd's, pour 1,7 milliard de dollars
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 12:38

L'assureur hypothécaire américain Radian Group RDN.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter l'assureur spécialisé Lloyd's Inigo , basé au Royaume-Uni, pour 1,7 milliard de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

RADIAN GROUP
34,745 USD NYSE +0,75%
