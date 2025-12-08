Rachat de Warner Bros par Netflix : Donald Trump grimace

(AOF) - Suite au rachat annoncé de Warner Bros par Netflix vendredi, le président américain Donald Trump estime que cette acquisition « pourrait être un problème » alors que le géant du streaming a déjà « une très grosse part de marché ». « Je serai impliqué dans la décision » des régulateurs sur ce rachat, a encore dit le locataire de la Maison Blanche, à son arrivée pour une cérémonie de remises de récompenses à Washington.

La firme américaine a annoncé le rachat des studios de télévision et de cinéma ainsi que de la division streaming de Warner Bros Discovery pour une valeur d'entreprise de 82,7 milliards de dollars, avaient fait savoir dans un communiqué commun les deux sociétés américaines. Cette acquisition constitue la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

"Pour Netflix, cette acquisition représenterait un tournant, passant de la construction à l'achat de franchises", soulignait il y a peu Bank Of America. Avant de préciser: "Si Netflix acquiert Warner Bros, la guerre du streaming sera bel et bien terminée. Netflix deviendrait alors le leader mondial incontesté d'Hollywood, dépassant même sa position déjà très élevée. À notre avis, il disposerait d'un avantage concurrentiel en matière de contenu qu'aucun autre service de streaming indépendant ne pourrait égaler."