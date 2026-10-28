Rachat d'obligations, nouveau financement : Pernod Ricard ajuste sa dette

Le groupe français de vins et spiritueux va racheter près de 1,22 milliard d'euros d'obligations avant leur échéance. Prévue pour être réglée le 30 octobre 2026, l'opération lui permet d'anticiper une partie de ses remboursements.

Pernod Ricard a annoncé mercredi le succès de son offre de rachat lancée le 20 octobre 2026. Le groupe a accepté de racheter des obligations pour un montant nominal total de près de 1,22 milliard d'euros. "La totalité des obligations ainsi rachetées par la Société sera annulée", précise-t-il dans un communiqué.

Concrètement, Pernod Ricard rachète aux investisseurs une partie de ses emprunts avant leur échéance. L'opération porte sur 319,4 millions d'euros d'obligations remboursables en septembre 2027 et sur 900 millions d'euros répartis entre quatre autres échéances, allant d'octobre 2027 à mars 2032.

Un rachat accompagné d'un nouveau financement

Cette opération permet au groupe de "gérer de manière proactive la structure de son capital et son profil d'échéance de remboursement attendu". Pernod Ricard anticipe donc ses remboursements futurs et ajuste ses sources de financement.

Le rachat fait suite au placement de 1,5 milliard d'euros de nouvelles obligations, en deux tranches de 750 millions d'euros. Ces titres, sans date fixe de remboursement, portent des taux d'intérêt annuels initiaux de 5,625% et 6,125%. Ils seront intégralement comptabilisés en capitaux propres selon les normes IFRS applicables.

Pour les obligations de septembre 2027, le seuil de rachat de 75% n'a pas été atteint. Pernod Ricard pourrait toutefois rembourser par anticipation tout ou partie des titres restants, selon les modalités contractuelles. "Toute décision de remboursement ultérieure dépendra des circonstances prévalant au moment considéré", indique le groupe.À la clôture de la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard a reculé de 0,21 %.