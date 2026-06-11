« Rabat-joie » : le propriétaire des Knicks fustige Mamdani et la police de New York alors que les finales de la NBA sont le théâtre de rebondissements

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* Le maire indique que la ville a approuvé la demande de permis pour l'organisation d'une soirée de visionnage

* L'événement organisé pour les fans devant le Madison Square Garden est une tradition

* Le propriétaire des Knicks affirme que seule une fraction des fans aurait pu y assister

par Amy Tennery

Le propriétaire des New York Knicks a vivement critiqué mercredi le maire et la ville pour les mesures de sécurité restreignant l'accès aux abords du Madison Square Garden et a annulé une fête pour les fans à l'extérieur de la salle pour le quatrième match des finales de la NBA, arguant que trop peu de personnes auraient pu franchir les barrières.

Mardi, James Dolan, propriétaire des Knicks, a déclaré que le maire Zohran Mamdani et la commissaire de la police de New York Jessica Tisch étaient les « plus grands rabat-joie » de New York. Mercredi, à la veille du quatrième match, MSG Sports, la société holding des Knicks détenue par Dolan, a accusé Mamdani d’avoir transformé « les rues autour du MSG en un État policier ».

De leur côté, le maire et la ville ont déclaré avoir accédé à la demande du Madison Square Garden visant à obtenir un permis pour organiser une soirée de visionnage pouvant accueillir entre 500 et 999 personnes mercredi. La police de New York avait prévu que les participants entrent par une zone de sécurité comprenant des fermetures de rues pour cet événement payant.

Mais Dolan a déclaré que l'accord de la ville était « au mieux hypocrite » et a brusquement annulé la soirée de visionnage de mercredi, une tradition au Madison Square Garden pour les matchs de playoffs.

Les Knicks, qui disputaient leurs premiers matchs à domicile en finale de la NBA depuis 27 ans, espéraient mercredi consolider leur avance de 2-1 dans cette série au meilleur des sept matchs contre les San Antonio Spurs.

La limite de 1 000 spectateurs a laissé « des dizaines de milliers de personnes qui voulaient venir au Garden pour célébrer les Knicks sur le carreau », a déclaré Dolan. Il a expliqué avoir annulé l'événement car cela aurait été injuste pour ceux qui ne pouvaient pas y assister.

M. Mamdani a déclaré que cette décision « brisait le cœur de toute la ville ».

Cette dispute n’était pas le premier casse-tête sécuritaire de la semaine.

Le président américain Donald Trump a assisté au match 3 lundi, ce qui a nécessité un renforcement des mesures de sécurité des services secrets, tandis que la police de New York a fermé plusieurs pâtés de maisons autour de l'arène à la circulation piétonne non autorisée. Les matchs des finales de la NBA dans le centre de Manhattan ont captivé la ville , les fans vidant leurs poches pour l'un des événements les plus chers de mémoire récente dans la salle qui se présente comme « la plus célèbre du monde ».

Lundi, Trump était assis dans une loge de luxe aux côtés de Dolan et a été hué lorsqu’il est apparu sur l’écran géant pendant l’hymne national, balayant les inquiétudes concernant les prix exorbitants des billets la semaine dernière.

L'anticipation a de nouveau atteint son paroxysme mercredi, lorsque le New York Post a annoncé que la pop star Taylor Swift ferait partie des nombreuses célébrités présentes.

Les Knicks et les Spurs s'apprêtent à disputer le match 5 samedi à San Antonio. Ils reviendront à New York pour le match 6, si nécessaire.