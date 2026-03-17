R1 Therapeutics se lance dans un tour de table de 78 millions de dollars et obtient une licence pour un traitement des troubles rénaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Puyaan Singh et Bhanvi Satija

R1 Therapeutics a annoncé mardi qu'elle avait lancé ses activités grâce à un financement de série A de 77,5 millions de dollars et à une licence EXCLUSIF pour développer et commercialiser un médicament contre l'hyperphosphatémie chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique.

La société a obtenu la licence d'Alebund Pharmaceuticals, basée en Chine, pour l'AP306, développé en tant que monothérapie pour l'hyperphosphatémie chez les patients sous dialyse.

Le directeur général, Krishna Polu, a déclaré que les autorités de réglementation ont "travaillé dur pour identifier les voies d'approbation accélérée des médicaments sur la base de critères de substitution", créant ainsi une dynamique dans le domaine des traitements rénaux qui suscite un intérêt accru de la part des investisseurs et des fabricants de médicaments et "offre la possibilité de mettre plus rapidement de nouveaux médicaments à la disposition des patients"

Les critères de substitution sont des mesures indirectes - comme les tests de laboratoire ou l'imagerie - utilisées à la place de résultats tels que vivre plus longtemps ou se sentir mieux.

L'objectif immédiat de R1 est de faire passer l'AP306 dans une phase intermédiaire d'essai au premier semestre 2026, avec des données attendues au premier semestre de l'année prochaine, a déclaré Polu.

En cas de succès, la société prévoit de commencer un développement de stade avancé d'ici la fin de 2027, et lèvera des capitaux pour financer entièrement le programme, effectuer les soumissions réglementaires et procéder à un lancement précoce.

La présente levée de fonds devrait permettre au programme d'atteindre le stade intermédiaire et les premières préparations au stade avancé.

M. Polu a déclaré que les traitements existants ont peu évolué en 60 ans et qu'ils nécessitent souvent la prise de plusieurs pilules au moment des repas et causent des problèmes d'estomac.

L'AP306 est une simple pilule à prendre deux ou trois fois par jour qui arrête les trois transporteurs de phosphate actifs connus dans l'intestin, a-t-il ajouté.

R1 a l'intention de commercialiser lui-même l'AP306 aux États-Unis et de chercher des partenaires en Europe, au Royaume-Uni et au Japon.

M. Polu a déclaré que le Transitional Drug Add-on Payment Adjustment de Medicare, qui paie temporairement les nouveaux médicaments pour la dialyse pendant que l'agence recueille des données pour décider de la couverture future, soutiendra l'opportunité commerciale de la thérapie.

Le tour de table a été mené conjointement par Carlyle's

CG.O Abingworth, DaVita's DVA.N Venture Group et F-Prime, avec la participation de Curie.Bio, SymBiosis et U.S. Renal Care.