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Allemagne: baisse des prix des carburants moins forte qu'attendu après le rabais fiscal
information fournie par AFP 02/05/2026 à 15:45

Les prix d'essence affichés dans une station service à Berlin le 11 mars ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les prix d'essence affichés dans une station service à Berlin le 11 mars ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les prix des carburants en Allemagne ont reculé en moyenne de près de 13 centimes entre le 30 avril et le 1er mai après l'entrée en vigueur du "rabais carburant", bien moins que la réduction fiscale d'environ 17 centimes, a indiqué samedi l'Office fédéral anticartel (BKA).

L'autorité qui veille sur la concurrence souligne en outre d'importantes disparités selon les stations-service et les régions. Dans une grande partie du sud de l'Allemagne, les prix sont actuellement inférieurs d'environ 5 à 7 centimes à ceux observés dans le centre et le nord, en raison notamment de différences dans les prix de raffinage et de gros.

Les écarts concernent aussi l'ampleur des baisses: pour le diesel, elles varient en moyenne de 9,5 à 16 centimes selon les régions, et de 10 à 15,5 centimes pour l'essence E5.

Samedi vers 10H30 CET, les prix moyens s'établissaient à 2,06 euros le litre pour le diesel, 2,03 euros pour le E5 et 1,97 euro pour le E10, a précisé le BKA.

La taxe sur l'essence et le diesel a été réduite de 16,7 centimes à compter du 1er mai pour une durée de deux mois, selon un vote fin avril de la chambre basse du Parlement.

La mesure coûtera environ 1,6 milliard d'euros à l'État, selon les médias allemands.

Depuis le début de la guerre en Iran fin février, les prix des carburants ont fortement augmenté en Allemagne et restent, malgré un recul temporaire, nettement supérieurs à leur niveau d'avant le conflit.

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1 commentaire

  • 16:47

    "La mesure coûtera environ 1,6 milliard d'euros à l'État, selon les médias allemands" NON ! ca rapportera 1,6 milliards de moins en taxes . c'est pas de l'argent qui sort des caisses ! donc pas une perte mais juste un manque à gagner. .

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