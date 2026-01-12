QXO se dote d'une puissance de feu de 1,8 milliard de dollars dans le cadre de la consolidation des produits de construction

La société QXO QXO.N du milliardaire Brad Jacobs a déclaré avoir obtenu un financement supplémentaire de 1,8 milliard de dollars, mené par Apollo Global Management

APO.N et Temasek de Singapour, alors que le fournisseur de produits de construction poursuit des rachats dans le cadre de la consolidation de l'industrie.

Le dernier financement, annoncé lundi, porte l'investissement total dans la société basée à Greenwich, Connecticut, à 3 milliards de dollars, après avoir levé 1,2 milliard de dollars la semaine dernière. Ses actions ont augmenté d'environ 4 % dans la matinée.

Parmi les autres investisseurs figurent PGIM, l'activité de gestion d'actifs de Prudential Financial PRU.N , Morgan Stanley Investment Management et Iconiq, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier d'investissement. QXO s'est refusé à tout commentaire.

La société a déclaré qu'elle avait structuré le financement sous la forme d'une série d'actions privilégiées perpétuelles convertibles déjà divulguée et qu'elle prévoyait d'utiliser le produit pour soutenir de futures acquisitions.

Les fusions et acquisitions dans le secteur américain des produits de construction se sont accélérées, les entreprises cherchant à gagner en taille et à localiser leurs chaînes d'approvisionnement pour atténuer les droits de douane, la demande étant soutenue par la construction de nouveaux logements, les réparations et les rénovations.

QXO, un nouveau venu dans le secteur des produits de construction, a réalisé l'année dernière une acquisition de 11 milliards de dollars de Beacon Roofing Supply. Elle a également fait une offre pour GMS et menacé d'un rachat hostile , mais a finalement perdu au profit de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot HD.N .

Des entreprises comparables ont également conclu des accords importants.

L'année dernière, Commercial Metals CMC.N a déclaré qu'il allait acquérir le fournisseur de béton Foley Products pour 1,84 milliard de dollars, tandis que l'entreprise de matériaux de couverture TopBuild BLD.N a acheté son rival SPI pour 1 milliard de dollars en espèces.

Brad Jacobs, qui a créé des entreprises multimilliardaires dans les domaines de la logistique, de la gestion des déchets et de la location d'équipements, a positionné QXO de manière à ce qu'elle réalise davantage d'opérations dans le secteur fragmenté, en visant un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars d'ici dix ans.

Il a quitté son poste de président de XPO XPO.N et de GXO Logistics GXO.N en décembre de l'année dernière.