QXO lève 1,8 milliard de dollars supplémentaires pour financer de futures acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

QXO QXO.N a déclaré lundi avoir levé 1,8 milliard de dollars supplémentaires dans le cadre du financement de 1,2 milliard de dollars annoncé précédemment et mené par des fonds gérés par des affiliés d'Apollo Global Management APO.N , Temasek et certains autres investisseurs, afin de poursuivre des opportunités d'acquisition.