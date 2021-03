Qwaplify - Assemblée Générale 25.03.2021 - Huit clos

Dans le contexte de la crise Covid-19, afin de protéger l'ensemble des actionnaires et au vu des dernières mesures gouvernementales, le Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d'administration a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale Mixte du 25 mars 2021 à 14 heures 30, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Cette mesure a été prise compte-tenu des mesures visant à restreindre la liberté de circulation pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre du confinement de la région Ile de France (où devait se tenir la prochaine Assemblée Générale de la Société), annoncées par le gouvernement hier et devant prendre effet à compter de demain.