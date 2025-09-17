Qwamplify : Vents contraires sur le retail

Publication des résultats semestriels 2025
Hier soir, Qwamplify a publié ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires du groupe a reculé de -14,4% à 14,2 M€ et la marge brute de -13,5% à 10,1 M€ (les variations affichées représentent une base pro forma calculée par Qwamplify pour prendre en compte le changement de reporting. À noter que la société n’a pas communiqué les variations pour le reste du P&L). L’EBITDA est ressorti à 0,8 M€ faisant ressortir une marge d’EBITDA de 8,2% de la marge brute semestrielle. Le résultat d’exploitation du groupe s’est établi à 0,6 M€ (6,0% de la MB S1 2025). Enfin, le groupe a enregistré un résultat net positif de 0,5 M€.
Perspectives
La société a indiqué que l’activité devrait encore se contracter au second semestre. En revanche, la cession des filiales nordiques intervenue début juillet (Nodics représentait 3,5 M€ de CA et 2,5 M€ de MB) a renforcé la trésorerie de 0,7 M€ et allégé le périmètre de consolidation. Dans ce contexte, la poursuite des mesures d’économies, notamment sur les effectifs, devrait contribuer à préserver la rentabilité malgré un environnement commercial toujours dégradé.
De notre côté, nous prévoyons un CA 2025e de 26,4 M€ (vs 28,1 m€ précédemment) soit une baisse de -20,0% du CA. Notre prévision d’EBITDA 2025 s’établit quant à elle à 1,6 M€ (vs 3,3 M€ auparavant), traduisant une marge de 5,9% du CA 2025e.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais nous abaissons notre objectif de cours à 3,5€ (vs 3,9€), objectif qui fait ressortir upside de +60,3%.
