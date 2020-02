QWAMPLIFY - VENTE TITRES BILENDI

Levallois-Perret, France, le 11 février 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour avoir cédé l'intégralité de ses titres de la société Bilendi soit 1,030,278 titres pour un montant de 10,3 M€ soit 10€ par titre. Ces titres avaient été acquis entre juillet et septembre 2015 pour environ 3,9 M€.

L'achat de ces titres a été financé par emprunt amortissable dont la somme restant due au 30 septembre 2019 était de 2,8M€. Cette somme sera intégralement remboursée avec le fruit de cette cession. Le Groupe réalise ainsi une plus-value de plus de 6,4M€ et réduit à nouveau ainsi sa dette bancaire de 33% qui passe de 8,4M€ au 30/9 à 5,6M€ aujourd'hui.

Le Groupe ne détient plus de titres Bilendi.