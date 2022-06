Qwamplify: "Tourné vers le deuxième semestre"

Publication des résultats S1 2022 (octobre – mars)



Après la publication il y a quelques semaines de son CA (15,0 M€, -4,7%) et de sa marge brute (10,3 M€, -4,3%), Qwamplify communique des résultats S1 conformes à sa dernière guidance et à nos attentes. Le REX du groupe ressort en repli, à 1,6 M€ et le RNpg à 0,8 M€, reflétant les importants efforts d’investissement du groupe pour supporter et structurer sa croissance future. Le management anticipe un second semestre plus dynamique et conforme à ses fondamentaux après avoir connu une année 2021 exceptionnelle.



Perspectives



Le semestre a été délicat pour Qwamplify : la croissance sur les activités d’activation n’a pas été au rendez-vous, et les marges ont été mises sous pression avec de gros investissements RH et marketing. Le second semestre devrait toutefois retrouver de la vigueur avec le retour d’une meilleure dynamique commerciale. Nous maintenons notre prévision de CA à 31,5 M€ et ajustons notre prévision de REX à 4,3 M€ (vs 5,3 M€).



Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort à 9,50 € (vs 10 € précédemment). Nous maintenons notre recommandation à Achat et notre opinion positive de la société, notamment au regard de sa faible valorisation, qui nous semble toujours structurellement injustifiée.