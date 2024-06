QWAMPLIFY - Résultats S1 2024

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS EN FORTE HAUSSE :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1ER SEMESTRE 2024 : 1,6 M€ (+52%)

& RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 1,1 M€ (+76%)

CHIFFRE D’AFFAIRES (RECTIFIÉ) : 17,9 M€ (+9%)



Levallois-Perret, France, le 19 juin 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing, digitales & media annonce ce jour ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2024 (octobre 2023 – mars 2024) :



Chiffre d’affaires consolidé : 17,9 M€ (+8,8%) - Marge Brute: 12,2 M€ (+20,6%)

Au cours du 1er semestre 2024, le Chiffre d’Affaires consolidé a progressé pour atteindre 17,9 M€ (+8,8%). Le montant du Chiffre d’Affaires précédemment annoncé (18,3 M€) est donc corrigé à la suite d’une régularisation de factures d’interco pour un montant de 0,5 M€. Cette correction est sans impact sur le montant de la Marge Brute confirmé à 12,2 M€, en forte hausse de près de 21%, notamment grâce aux gains de grands comptes et au rebond de la régie emailing.

Forte progression de la rentabilité opérationnelle :

Le Résultat d’Exploitation atteint 1,6 M€, soit plus de 13% de la Marge Brute, en hausse de 52%.

La hausse du résultat est la conséquence d’une croissance organique de la Marge Brute de plus de 2 M€ qui a permis d’absorber la hausse de 18% des coûts RH.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 1,1 M€, en hausse de 76%, remontant ainsi à 9% de la Marge Brute.