Qwamplify : Recul de la marge brute au T3

Publication du CA T3 2025
Qwamplify a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du troisième trimestre 2025. Dans le sillage du S1, la top line est ressortie en baisse de -15,1% à 6,1M€. La société a également profité de la publication pour publier sa marge brute T3 2025. Cette dernière a reculé de -16,1% à 4,4 M€ traduisant un taux de MB T3 2025 de 71,8% (-80 bps vs T3 2024). Sur les 9 neufs premiers mois de l’année, le CA a diminué de -14,6% à 20,4 M€ et la marge brute de -14,9% à 14,5 M€ (71,4% du CA : -30 bps vs T3 2024).
Perspectives
À périmètre constant, le quatrième trimestre devrait s’inscrire dans la continuité du troisième sans inflexion majeure des tendances observées. Les activités digitales et médias devraient maintenir leur résilience, tandis que la pression demeure forte sur les pôles Emailing et Branding. La rentabilité annuelle dépendra donc largement du niveau d’activité du dernier trimestre, historiquement le plus contributeur en marge brute pour le groupe.
De notre côté, nous relevons légèrement notre estimation de CA 2025e à 27 M€ (vs 26,4 M€ précedemment). Nous gardons notre objectif d’EBE 2025e inchangé à 1,6 M€ (Marge d’EBE 2025e: 5,9% du CA).
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais nous abaissons notre objectif de cours à 3,1€ (vs 3,5€), objectif qui fait ressortir upside de +40,7%.
