Qwamplify publie rapport de gestion groupe au 31 décembre 2025

* Qwamplify a publié rapport de gestion, faisant état d’un chiffre d’affaires consolidé 2025 de 27,1 M€ (‑35%) ; résultat net part du groupe à 1,1 M€ (‑13%). * Trésorerie nette ressort à 5,8 M€, en hausse de 1,8 M€ ; endettement financier réduit de 0,8 M€ (‑57%). * Cession de Qwamplify Nordics finalisée pour 700 000 € ; plus-value de cession consolidée de 360 000 €. * Réorganisation du périmètre avec absorption de Seekr par Advertise Me (effet comptable rétroactif au 1er janvier 2025) ; dissolution de Scale Media via transmission universelle de patrimoine. * Perspectives 2026 marquées par poursuite des coupes budgétaires des annonceurs, ralentissement de la délivrabilité sur l’emailing ; investissements maintenus sur plateformes technologiques, SEO et analytics. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Qwamplify SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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