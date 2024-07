QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d’Affaires T3 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES T3: 7,4 M€ (- 11,9%)



MARGE BRUTE T3: 5,5 M€ (+ 1,3%)



MARGE BRUTE 9 MOIS: 17,7 M€ (+13,7%)





Levallois-Perret, France, le 24 juillet 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de services marketing digitales & media annonce ce jour son Chiffre d’Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 3ème trimestre 2024 (avril – juin 2024) :



Au cours du 3ème trimestre 2024, la Marge Brute a continué sa progression avec 1,3% de croissance organique, atteignant 5,5 M€, malgré une baisse de 11,9% du Chiffre d'Affaires qui est passé de 8,4 M€ à 7,4 M€.



L’activité est restée soutenue, avec une bonne dynamique de croissance des principaux leviers digitaux et médias (Conseil, SEA, Analytics, emailing & display), et ce, malgré un ralentissement en mai suivi d’un rebond en juin.



Cependant, la croissance a été atténuée au cours du trimestre par l’activité Shopper dont la Marge Brute a notamment baissé de 24% dans les Pays Nordiques. Les activités digitales SEO et Social Media de Bespoke ont également été significativement impactées, du fait principalement de l’arrivée à son terme du plus gros contrat du groupe (Optical Center) en décembre dernier en Social Media.



En cumul sur 9 mois, le Chiffre d'Affaires continue sa croissance et enregistre une hausse de 1,8% pour atteindre 25,3 M€.