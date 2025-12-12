Qwamplify : Cession de Qwamplify Pro

Cession de Qwamplify Pro
Ce mercredi, Qwamplify a annoncé la cession de sa filiale Qwamplify Pro, issue de l’ancienne Incentive Office acquise en 2015 et fusionnée en 2023 avec l’activité shopper du groupe. Basée à Bordeaux et spécialisée dans l’animation des réseaux de distribution en B2B, l’entité a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 2,8 M€ sur un exercice de quinze mois et une marge brute d’environ 1,5 M€, représentant respectivement 6,8 % du chiffre d’affaires consolidé et 5 % de la marge brute du groupe.
Avec dix collaborateurs et une rentabilité positive, la structure sera cédée pour un montant combinant une part fixe et un crédit vendeur échelonné sur trois ans, et sera déconsolidée au 1er janvier 2026. Nous précisons par ailleurs que le montant de la cession n’a pas été dévoilé. L’opération s’inscrit dans la stratégie de recentrage de Qwamplify sur ses activités digitales en France, autour de l’agence média Bespoke et de la régie Qwamplify, visant à clarifier le périmètre et renforcer le cœur de métier.
Perspectives
Suite à ce communiqué, nous modifions notre objectif de CA 2026e qui s’élève désormais à 26,2 M€ (vs 28,4 M€ auparavant). Notre prévision d’EBE 2026e s’établit quant à elle à 2,0 M€ (vs 2,3 M€ précedemment) et traduit une marge d’EBE 2026e de 7,7% contre une marge d’EBE de 5,9% en 2025e.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais nous abaissons notre objectif de cours à 2,8€ (vs 3,1€), objectif qui fait ressortir upside de +61,6%.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer