QUOTE BOX--Réactions des investisseurs à l'audition au Sénat du candidat à la présidence de la Fed, Kevin Warsh

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Les marchés étaient en baisse mardi alors que le candidat du président Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, comparaissait devant le Sénat américain pour une audience de confirmation . La comparution de M. Warsh était suivie par les investisseurs et les analystes car il a publiquement remis en question le rôle de la Fed sur les marchés et a déclaré qu'il chercherait à réduire le bilan de la banque centrale. M. Warsh a promis de collaborer avec l'administration pour maintenir la force du dollar américain tout en appelant à un "changement de régime" qui inclurait une nouvelle approche du contrôle de l'inflation. La séance de questions-réponses a été quelque peu éclipsée par l'annonce que l'Iran n'avait pas confirmé qu'il participerait à une deuxième série de pourparlers de paix avec les États-Unis - un événement qui, en fin de matinée à New York, a fait grimper les prix du pétrole et a court-circuité une modeste remontée des indices boursiers américains .

Voici les réactions à la comparution de M. Warsh devant le Sénat mardi:

MARK HACKETT, CHIEF MARKET STRATEGIST, NATIONWIDE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, PHILADELPHIA:

"Le marché s'est affaibli et les taux ont augmenté au cours de l'audition, principalement en raison de la discussion sur l'assouplissement quantitatif. L'incertitude règne quant à la direction que prendra la Fed, au vu de ses déclarations antérieures. Ceci, combiné à un certain épuisement de la hausse de 9% depuis le début du mois et à l'incertitude concernant la saison des bénéfices, provoque une pause bien méritée et probablement temporaire sur le marché des actions."

WALTER TODD, PRÉSIDENT, CHIEF INVESTMENT OFFICER, GREENWOOD CAPITAL, GREENWOOD, SOUTH CAROLINA:

"Il s'agit d'un positionnement politique typique de la part de ceux qui posent les questions. Et je pense que Warsh a fait du bon travail en essayant de ramener la conversation sur la politique monétaire.

"Sa discussion actuelle sur le bilan est très intéressante et, à première vue, elle peut être considérée comme négative pour les marchés s'ils croient qu'il va aller jusqu'au bout. Il parle de le faire délibérément et lentement, sur plusieurs années, etc.

"Mais l'idée que la Fed, sous sa direction, va s'éloigner de l'utilisation du bilan comme instrument de mise en œuvre de la politique serait un changement significatif par rapport au cadre que nous avons vu depuis la crise financière"

NOEL DIXON, SENIOR MACRO STRATEGIST, STATE STREET, BOSTON:

"Avec Warsh, vous aurez une Fed à tendance dovish. Je pense qu'il y aura une coalition au sein du Conseil des gouverneurs - (Michelle) Bowman, (Christopher) Waller, (Stephen) Miran et ensuite Kevin Warsh, soit quatre des sept membres du Conseil des gouverneurs - qui aura un penchant dovish.

"Il y a aussi (John) Williams, qui est très sensible à l'activité des marchés boursiers. Ainsi, si les marchés ne sont pas satisfaits de l'absence de réductions, et que les entreprises technologiques réagissent négativement, Warsh réagira. Il existe donc une coalition au sein du Conseil de la Fed qui pourrait éventuellement mettre en place des réductions, peut-être une ou deux réductions d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est toujours d'actualité"

"L'autre chose qui m'a frappé, c'est lorsqu'un sénateur lui a demandé s'il baisserait les taux à 1 % - je suppose que Trump a indiqué qu'il aimerait avoir des taux inférieurs à 2 % - Warsh n'a pas vraiment dit non à cela. Il n'a pas dit que cela ferait augmenter les prix. Il s'est en quelque sorte penché sur la question et a dit qu'il y aurait un effet décalé, et il s'est contenté de ne pas s'engager sur ce point. C'est donc presque comme si - en lisant entre les lignes - il se donnait de l'espace pour maintenir une justification possible pour des réductions de taux d'ici la fin de l'année."

ERIC PARNELL, STRATÈGE EN CHEF CHEZ GVA WEALTH MANAGEMENT, BERWYN, PENNSYLVANIE:

"L'activité à Washington est toujours intéressante à suivre parce qu'il y a un aspect théâtral, bien sûr, en termes de s'assurer que les initiatives politiques que les différents politiciens veulent exprimer, c'est leur occasion de le faire.

"Nous avons déjà vu cela auparavant. Il est probable que cela se reproduise à l'avenir. Une fois que les positions auront été établies et que les priorités auront été fixées en termes de contrôle du Congrès et de l'ensemble du processus et de la manière dont la Fed va avancer, nous espérons qu'à partir de la mi-mai, la transition vers un nouveau président de la Fed s'effectuera de manière ordonnée.

"L'une des choses les plus importantes que nous devrons surveiller au cours du second semestre de l'année est que beaucoup d'investisseurs s'interrogent sur l'indépendance de la Fed à l'avenir et sur la manière dont la Fed va gérer son bilan et sa politique de taux d'intérêt"

THOMAS MARTIN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, GLOBALT INVESTMENTS, ATLANTA:

"Il est connu pour être opportuniste. Et donc s'il veut le poste, ce qui semble être le cas, il faut savoir qu'il faudra dire ce qu'il faut. Sinon, le poste ne vous sera pas proposé. Il faut donc dire ce qu'il faut sans avoir l'air de dire ce qu'il faut alors qu'on vous posera de toute façon des questions à ce sujet. Il défend donc son point de vue, je suppose, en s'appuyant sur d'autres motifs, ou sur tout autre motif qu'il pense être sensé - AI, beau candidat - et selon lequel les taux peuvent être structurellement plus bas.

"Mais d'un autre côté, il a dit qu'il pensait que la Fed devait être indépendante et qu'elle devait suivre sa propre voie. Je ne pense pas que quiconque pense qu'il s'agit d'un mauvais choix. Je veux dire, peut-être que les démocrates le pensent. Je ne sais pas qui d'autre ils voudraient, mais le problème est que Tom Tillis ne votera pas en faveur de la procédure tant que Trump n'aura pas abandonné les poursuites contre la Fed et contre Powell. La question est donc en quelque sorte sans objet tant qu'il n'y a pas de résolution sur ce front.

"Une fois cette question résolue, le président a beaucoup d'influence, mais tous les autres doivent voter. Et ils seront heureux de vous dire qu'ils sont indépendants et qu'ils voteront comme ils l'entendent. Je comprends que le travail consiste à construire ce consensus, quel qu'il soit, je suis sûr que le président pense avoir une idée de ce qu'il veut qu'il soit, et qu'il essaie d'amener les gens dans cette direction, mais je ne sais pas s'il peut vraiment obliger les gens à voter d'une certaine manière. Je pense que la commission sera de toute façon assez sceptique à l'égard de M. Warsh, en tant que nouveau venu et ayant un peu bougé dans sa position quant à ce qu'il pense être la bonne chose à faire"