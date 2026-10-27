Qui contrôle l'IA puissante ? Anthropic a un plan pour l'avenir, bien après le départ de ses dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour les abonnés supplémentaires, aucun changement dans le texte)

* Long-Term Benefit Trust et Founder LLC jouent un rôle majeur dans la sélection des membres du conseil d'administration

* Le conseil d’administration pourrait un jour se scinder en trois catégories avec des mandats échelonnés de trois ans

* Le dossier d’introduction en bourse désigne Reed Hastings, cofondateur de Netflix, comme administrateur indépendant principal

par Jeffrey Dastin et Ross Kerber

Rares sont les sociétés cotées qui prétendent que l’avenir de l’humanité est en jeu lorsqu’elles prennent des décisions banales concernant la composition de leur conseil d’administration.

Ce n’est pas le cas d’Anthropic. Après avoir averti que son intelligence artificielle pourrait un jour guérir le cancer ou tuer jusqu’à 8 milliards de personnes, Anthropic a mis en place un plan complexe pour déterminer qui pourra diriger l’entreprise à mesure que sa technologie progresse rapidement, comme le montre son dossier d’introduction en bourse déposé lundi .

Sa valorisation estimée à 1 500 milliards (XX milliards d'euros) de dollars ferait d’Anthropic la société d’intérêt public la plus valorisée au monde, un statut prévu par la loi du Delaware qui impose à ce laboratoire d’IA de trouver un équilibre entre les intérêts des investisseurs et la promotion du bien commun.

Au-delà des simples clauses en petits caractères, la structure d’Anthropic pourrait avoir des implications majeures pour les investisseurs et pour un public qui adopte de plus en plus l’IA de cette entreprise basée à San Francisco. Les détails révèlent comment Anthropic s’est protégée de la pression des investisseurs afin de pouvoir poursuivre ce qu’elle considère comme étant le mieux pour l’humanité.

Anthropic a attribué 50,1% des droits de vote sur certaines questions à ses sept cofondateurs qui, selon le dossier déposé, sont “particulièrement bien armés pour être les gardiens de notre mission”, comme l’avait précédemment rapporté Reuters . Bien qu’une fiducie indépendante contrôle la majorité des sièges au conseil d’administration, le pouvoir de vote prépondérant des cofondateurs s’étendra à l’élection des administrateurs restants et, de manière générale, aux propositions des actionnaires.

Le dossier déposé lundi a révélé encore davantage de subtilités concernant la gestion d’une entreprise dont Anthropic prévoit qu’elle survivra à l’équipe très soudée qui l’a créée.

Une fois que la plupart de ses cofondateurs auront quitté l’entreprise et que leurs actions à droit de vote privilégié de “classe F” auront disparu, le conseil d’administration d’Anthropic se divisera en trois groupes de taille similaire, dont les mandats dureront trois ans.

En échelonnant la réélection des administrateurs, à l’instar du Sénat américain, Anthropic a adopté une structure autrefois courante pour endiguer les OPA hostiles. L’entreprise exprime depuis longtemps ses inquiétudes quant aux risques de voir l’IA tomber entre des mains autoritaires ou malveillantes.

Cette structure va également à l’encontre de certaines tendances en matière de gouvernance d’entreprise. Au cours de ce siècle, les grandes entreprises américaines se sont largement tournées vers l’élection annuelle de tous leurs administrateurs , ce qui rend les entreprises plus réactives aux demandes des actionnaires dans des domaines tels que la rémunération des dirigeants ou la stratégie.

Anthropic n'a pas souhaité faire de commentaire.

“FLEXIBILITÉ À LONG TERME”

Au-delà de son conseil d’administration, Anthropic dispose d’un autre organe de gouvernance doté de ses propres règles: sa fiducie à long terme.

Actuellement présidé par Neil “Buddy” Shah, figure de proue de la santé mondiale, ce trust contrôle une catégorie d’actions spéciale appelée “actions de classe T” qui lui permettra d’élire la majorité des membres du conseil d’administration d’Anthropic. Anthropic a également envisagé ce qui se passerait si ces actions venaient à disparaître.

L’objectif de ces dispositions est de “préserver la flexibilité à long terme si les circonstances venaient à changer”, précise son dossier de dépôt. Même si une personne non liée par la mission d’Anthropic au service de l’humanité venait à prendre le contrôle de ses actions de classe T, la structure d’Anthropic obligerait les administrateurs à respecter “les dispositions relatives à notre objectif d’intérêt public”.

En fin de compte, le pouvoir exercé par la fiducie sur le conseil d’administration fait d’Anthropic une “société contrôlée” au sens des règles du Nasdaq, ce qui l’exempte de certaines obligations habituelles, comme celle de disposer d’un comité indépendant chargé des nominations et de la gouvernance d’entreprise. Anthropic profite de cette exemption pour nommer Daniela Amodei, sa présidente et sœur du directeur général Dario Amodei, au sein de ce comité.

LES DIRIGEANTS AUX COMMANDES

Anthropic a également mis en place un comité de sécurité et de gestion des risques au sein de son conseil d’administration, actuellement composé de Vas Narasimhan, directeur général de Novartis, et de Chris Liddell, ancien responsable de la Maison Blanche sous Trump. Le milliardaire Reed Hastings, cofondateur de Netflix, est l’actuel administrateur indépendant principal d’Anthropic.

Pour autant, les sept cofondateurs d’Anthropic — parmi lesquels figurent les frère et sœur Amodei — resteront au cœur de la gouvernance dans un avenir prévisible. Cela s’explique en partie par l’existence d’une entité appelée “Founder LLC”, qui, après la fiducie, aura le plus grand poids dans les élections au conseil d’administration.