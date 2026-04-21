Quest Diagnostics en hausse après un résultat positif au premier trimestre et des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de l'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics DGX.N augmentent de 2,4 % à 201,09 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,50 $ par action au 1er trimestre, contre une estimation moyenne de 2,35 $ par action par les analystes - données LSEG

** Chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars au 1er trimestre, par rapport à l'estimation de 2,83 milliards de dollars

** Augmentation de la prévision du BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 10,63 $ à 10,83 $, par rapport à l'estimation de l'IBES d'environ 10,55 $

** À la dernière clôture, le DGX a augmenté d'environ 13 % depuis le début de l'année