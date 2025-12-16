Quels sont les changements apportés à la proposition de loi indienne sur le nucléaire civil ?

L'Inde a proposé une loi qui met fin à six décennies de monopole d'État sur l'énergie nucléaire, en autorisant les entreprises privées et même les particuliers à construire et à exploiter des réacteurs.

Le nouveau projet de loi doit être approuvé par les chambres basse et haute du parlement pour devenir une loi.

Voici ce qu'il faut savoir:

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DROIT NUCLÉAIRE CIVIL?

Depuis 1962, les projets nucléaires étaient réservés aux entreprises relevant du ministère de l'énergie atomique, principalement la Nuclear Power Corporation of India. Un amendement de 2015 a permis à d'autres entreprises publiques de former des coentreprises avec la NPCIL pour développer des centrales. Depuis lors, la NPCIL s'est associée à trois entreprises publiques, NTPC, IOC et NALCO, mais aucune de ces entreprises n'a achevé la construction des centrales qu'elle proposait.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS PROPOSÉS?

Le projet de loi de 2025 sur l'exploitation durable et la promotion de l'énergie nucléaire pour transformer l'Inde met fin au monopole de l'État en autorisant les acteurs privés à détenir et à exploiter des centrales nucléaires à part entière. Les activités sensibles telles que l'enrichissement du combustible, le retraitement du combustible usé et la production d'eau lourde resteront sous le contrôle du gouvernement.

POURQUOI EST-CE UNE GRANDE AFFAIRE?

L'Inde a pour objectif d'accroître sa capacité nucléaire pour atteindre 100 gigawatts en 20 ans, contre 8,2 GW actuellement, ce qui fait de l'énergie atomique un élément clé de son plan d'énergie propre. La législation proposée pourrait attirer des milliards de dollars de la part d'entreprises privées telles que Tata Power TTPW.NS , Adani Power ADAN.NS et Reliance Industries RELI.NS , qui ont annoncé leur intention d'investir dans l'énergie nucléaire. Les entreprises privées peuvent également importer et traiter l'uranium, tandis que les entreprises étrangères peuvent s'associer avec des entreprises indiennes.

PARTICIPATION ÉTRANGÈRE?

Des fournisseurs mondiaux, dont Westinghouse Electric et GE-Hitachi (États-Unis), EDF EDFBE.UL (France) et Rosatom (Russie), ont exprimé leur intérêt pour la fourniture de technologies et d'équipements destinés aux projets nucléaires indiens. Le projet de loi propose des investissements directs étrangers dans des coentreprises avec des entreprises indiennes.

COMMENT A-T-IL ASSOUPLI LES LOIS SUR LA RESPONSABILITÉ?

Le projet de loi supprime une clause qui permettait aux exploitants de poursuivre les fournisseurs d'équipements en cas de défauts - un obstacle pour les vendeurs étrangers. Cette modification réduit le risque juridique, rend l'assurance des fournisseurs viable et devrait attirer les technologies et les investissements mondiaux.

QUELLES SONT LES GARANTIES?

Les exploitants devront obtenir des licences du gouvernement et une autorisation de sécurité de la part du Conseil de régulation de l'énergie atomique (Atomic Energy Regulatory Board). Les entreprises sous contrôle étranger ne peuvent pas détenir de licences. Les exploitants doivent mettre de côté des fonds de responsabilité allant de 10,99 millions de dollars à 330 millions de dollars, en fonction de la taille du réacteur.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D'ACCIDENT?

L'indemnisation proviendra des fonds d'assurance responsabilité civile des exploitants, plafonnés à 300 millions de droits de tirage spéciaux - une unité de réserve du Fonds monétaire international - conformément aux normes mondiales.

Un fonds de responsabilité nucléaire couvrira les demandes d'indemnisation excédentaires et le gouvernement interviendra si les dommages dépassent ces limites.

(1 $ = 90,9620 roupies indiennes)