 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Christophe Hondelatte quitte Europe 1 et lance son podcast en janvier
information fournie par AFP 20/12/2025 à 04:42

Christophe Hondelatte dans l'émission "Le Grand Journal" sur Canal+, le 21 novembre 2013 ( AFP / Joël SAGET )

Christophe Hondelatte dans l'émission "Le Grand Journal" sur Canal+, le 21 novembre 2013 ( AFP / Joël SAGET )

Le journaliste Christophe Hondelatte a annoncé vendredi quitter Europe 1 après 10 ans au sein de la radio et lancer sa plateforme de podcasts, "100% Hondelatte", le 12 janvier.

"Je quitte ce soir mon bureau à Europe 1 avec un petit pincement au coeur", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur X.

Il propose de le "suivre" dans son nouveau podcast, "100% Hondelatte", qui "sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 12 janvier".

Le journaliste, qui va aussi monter sur scène à partir du 20 janvier, avait déjà quitté l'antenne d'Europe 1 à la rentrée tout en continuant les podcasts pour la radio.

"Ca me plaît beaucoup plus de faire du podcast que de la radio. Il n'y a pas de contraintes horaires et je touche un autre public, beaucoup plus jeune. Cela permet aussi de créer d'autres liens", avait-il expliqué au Parisien fin août.

Le sexagénaire avait présenté pendant plus de dix ans l'émission de faits divers "Faites entrer l'accusé" sur France 2, avant d'intégrer Europe 1 en 2016.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank