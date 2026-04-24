Quelques prises de profits sur Sanofi, malgré DZ Bank
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 16:31
D'une part, le laboratoire pharmaceutique français a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) recommandait le produit Cenrifki pour une approbation par l'Union européenne pour traiter la sclérose en plaques secondaire progressive sans poussées. L'opinion positive du CMUH est basée sur des données d'études de phase 3.
D'autre part, DZ Bank a publié une note confirmant sa recommandation à l'achat sur l'action Sanofi, mais avec un objectif de cours légèrement réduit de 97 à 95 euros.
Les analystes ont apprécié le succès de la concentration du Français sur l'immunologie, notamment avec le Dupixent, et les maladies rares. Pour revenir sur le Dupixent, au premier trimestre, ce blockbuster de Sanofi a vu ses ventes bondir de 30,8%, à 4,2 milliards d'euros, et il représente à lui seul 40% des ventes totales du groupe.
Parmi les risques pour Sanofi, DZ Bank a identifié de potentiels résultats d'études cliniques défavorables par rapport à la concurrence et des risques liés aux devises dus à une forte exposition aux marchés émergents.
Parmi les éléments qui pourraient soutenir le cours de l'action, la banque allemande insiste sur le potentiel de croissance multi-usage du traitement Dupixent, pour lequel Sanofi met en oeuvre une stratégie pour prolonger la protection du brevet aux Etats-Unis jusqu'en 2045 (au lieu de 2031) via de nouvelles formulations, comme l'augmentation de l'intervalle entre les doses. DZ Bank souligne également le succès du médicament Beyfortus contre le VRS (virus respiratoire syncytial) et l'accélération de la R&D via une coopération avec OpenAI.
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