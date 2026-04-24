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Des figures du cinéma réunies pour les obsèques de Nadia Farès à Paris
information fournie par AFP 24/04/2026 à 18:19

Une photo de l'actrice Nadia Farès lors de ses obsèques, le 24 avril 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Une photo de l'actrice Nadia Farès lors de ses obsèques, le 24 avril 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Des figures du cinéma et du monde du spectacle ont assisté vendredi aux obsèques de l'actrice Nadia Farès à Paris, dont le réalisateur Claude Lelouch qui lui a rendu hommage, a constaté un photographe de l'AFP.

Les actrices Josiane Balasko et Elsa Zylberstein, le réalisateur et acteur Guillaume Canet, l'animateur Nagui ou encore les comédiens François Berléand et Samuel Le Bihan étaient présents pour un dernier adieu à l'actrice, en l'église Saint-Jean-de-Montmartre.

Claude Lelouch a demandé à celles et ceux qui étaient présents d'offrir une "standing ovation" à "Nadia", qui avait notamment tourné pour lui dans "Hommes, femmes: mode d'emploi" (1996), selon un participant à la cérémonie, à laquelle ont aussi assisté la journaliste Claire Chazal, l'humoriste Gad Elmaleh et Laeticia Hallyday.

Nadia Farès est morte le 17 avril à 57 ans, cinq jours après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine d'un club de sport parisien, à la suite d'un "incident cardiaque", selon ses filles.

Elle était connue en France et à l'étranger pour son rôle dans le thriller "Les Rivières pourpres" en 2000.

Nadia Farès devait tourner son premier long-métrage en tant que scénariste et réalisatrice en septembre prochain.

Dans un entretien en janvier, elle avait confié à Gala avoir été opérée en 2007 pour un anévrisme et trois fois pour des problèmes cardiaques.

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