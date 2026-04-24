Les Bourses terminent en baisse en Europe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses d'Europe ont terminé la semaine en recul, fidèles à leur attentisme du vendredi depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, sans savoir si les négociations allaient reprendre ce week-end entre l'Iran et les Etats-Unis.
Paris a reculé (-0,84%), tout comme Francfort (-0,11%), Londres (-0,75%) et Milan (-0,52%).
Euronext CAC40
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