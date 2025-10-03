 Aller au contenu principal
Quelques jours après ses lancements, Amazon perd un vice-président chargé des appareils et un membre du groupe consultatif d'élite du PDG
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Quelques jours seulement après avoir présenté sa vitrine annuelle sur les appareils et les services, Amazon AMZN.O perd un vice-président qui l'aidait à superviser la division.

Rob Williams, vice-président des logiciels et services pour appareils et membre du groupe d'élite interne connu sous le nom d'équipe S qui conseille le PDG Andy Jassy, a quitté son poste et quittera complètement Amazon à la fin de l'année, selon un mémo envoyé en interne jeudi et examiné par Reuters. Amazon a confirmé la note à la demande de Reuters, sans donner plus de détails.

"Rob a eu un impact important sur les logiciels et les expériences de presque tous les produits que nous avons créés et livrés", a déclaré Panos Panay, vice-président senior des appareils et des services, dans le mémo. Il a déclaré que Williams avait décidé de "prendre sa retraite d'Amazon", mais Reuters n'a pas pu connaître ses projets futurs.

