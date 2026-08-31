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Quelque 10 navires ont emprunté le détroit d'Ormuz ce week-end - données
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 08:49
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Le nombre de navires ayant traversé le détroit d'Ormuz au cours du week-end est resté très bas, à cinq par jour, soit une fraction de ce qu'était le trafic avant la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, en raison de la crainte des armateurs de voir leurs bateaux attaqués, selon des données publiées lundi.

Ces chiffres de Kpler pourraient évoluer, certains navires ayant désactivé leurs transpondeurs lors de leur traversée. Vendredi, 14 bateaux avaient emprunté le détroit, dont un très gros pétrolier transportant deux millions de baril de brut qatari qui a navigué avec ses transpondeurs désactivés.

Avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. En guise de représailles à cette guerre, l'Iran avait très vite fermé de facto cette voie essentielle au transport maritime mondiale d'hydrocarbures.

Ceci s'était traduit par une flambée des cours du pétrole, qui restent à un niveau élevé, à plus de 90 dollars le baril, en raison de l'absence de tout progrès vers une résolution du conflit, les deux belligérants.

Ces derniers ont même repris des échanges de tirs après des semaines de relatif calme.

(Florence Tan, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

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