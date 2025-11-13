Quelles sont les principales mesures correctives dans l'enquête antitrust menée par l'Afrique du Sud à l'encontre de Google ?

La Commission sud-africaine de la concurrence a dévoilé jeudi un vaste ensemble de mesures correctives visant les plateformes technologiques mondiales, y compris un programme de soutien aux médias de 688 millions de rands (40 millions de dollars) convenu avec Google et YouTube, à la suite d'une enquête sur la position dominante du marché.

Le rapport souligne la façon dont les plateformes numériques mondiales ont érodé les revenus des médias traditionnels, avec Google d'Alphabet GOOGL.O et YouTube, Meta META.O , propriétaire de Facebook, Microsoft MSFT.O , TikTok, X, propriété d'Elon Musk, et les entreprises d'intelligence artificielle qui dominent l'accès aux nouvelles et aux canaux de monétisation.

Les principales recommandations du rapport final sont les suivantes:

GOOGLE

Google et YouTube d'Alphabet ont convenu d'un programme de soutien aux médias de 688 millions de rands pour soutenir les médias nationaux, communautaires et non anglophones par l'octroi de licences de contenu, de subventions à l'innovation et d'initiatives de renforcement des capacités sur une période de cinq ans.

Ce programme comprend un financement pour la formation en langues non anglaises par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement et la diversité des médias et des contributions au Fonds pour la transformation de l'information numérique.

Google introduira également des outils permettant de donner la priorité aux sources d'information locales, offrira une assistance technique pour améliorer les performances des sites web, partagera des données d'audience améliorées et mettra en place un Forum africain pour l'innovation en matière d'information.

MICROSOFT

Microsoft étendra ses contrats d'actualités MSN à cinq éditeurs nationaux supplémentaires.

MEDIAS SOCIAUX

Meta Platforms ouvrira un bureau de liaison avec les médias en Afrique du Sud et élargira l'accès à la monétisation par le biais d'ateliers, de crédits publicitaires et de la suppression des seuils d'adeptes.

YouTube accordera à tous les médias sud-africains un accès automatique à son programme de partenariat et soutiendra le radiodiffuseur local SABC par la vente directe de publicités et la numérisation des archives.

L'application de médias sociaux TikTok, détenue par des Chinois, a accepté de déployer en Afrique du Sud sa suite de soutien aux éditeurs, qui propose des outils de monétisation et d'analyse.

La société X d'Elon Musk a reçu pour instruction de rendre tous les programmes de monétisation disponibles localement et de fournir un accès automatique aux programmes, y compris au statut de compte premium. Il lui a également été demandé d'organiser des ateliers de formation.

TECHNOLOGIE PUBLICITAIRE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les mesures correctives concernant la technologie publicitaire et l'intelligence artificielle visent à aligner l'Afrique du Sud sur les normes mondiales.

Google adoptera des mesures de transparence similaires à celles de l'UE afin de donner aux éditeurs une meilleure visibilité sur les coûts publicitaires et les paiements des éditeurs, et supprimera les pratiques d'autoréférencement au sein de ses systèmes publicitaires.

Les entreprises d'IA, dont OpenAI, offriront aux médias sud-africains les mêmes contrôles de contenu et les mêmes mécanismes d'exclusion que ceux disponibles dans l'UE, et proposeront une formation semestrielle afin de contribuer au développement d'un marché équitable pour les contenus sous licence. (1 $ = 17,3125 rand)