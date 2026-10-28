Quelles sont les dernières nouvelles concernant les procès menés aux États-Unis au sujet des allégations selon lesquelles les réseaux sociaux seraient néfastes pour les enfants ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte concernant les poursuites individuelles et celles engagées par les États)

Meta Platforms META.O , YouTube d'Alphabet GOOGL.O , ByteDance, société mère de TikTok, et Snap

SNAP.N font face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par des États américains, des districts scolaires et des particuliers, qui accusent ces entreprises d’avoir délibérément conçu leurs plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs accros.

Ces entreprises ont nié les allégations selon lesquelles leurs produits auraient contribué à la dépression, à l’anxiété, aux problèmes d’image corporelle et à une crise plus générale de santé mentale chez les jeunes, affirmant qu’elles prennent des mesures pour protéger les plus jeunes utilisateurs de leurs plateformes.

Elles ont également fait valoir que l’article 230 d’une loi fédérale intitulée "Communications Decency Act" les protège contre les poursuites fondées sur le contenu publié par leurs utilisateurs.

Voici un aperçu de l’état actuel des procédures judiciaires devant les tribunaux américains.

POURSUITES AU NIVEAU DES ÉTATS

Presque tous les États américains ont intenté des actions en justice contre les entreprises de réseaux sociaux au sujet de l’impact présumé de leurs plateformes sur les enfants. Ces poursuites visent à obtenir des dommages-intérêts ou des sanctions financières, ainsi que des ordonnances judiciaires enjoignant aux entreprises d’apporter des modifications significatives à leurs plateformes.

En août, Meta a réglé la quasi-totalité des poursuites engagées contre elle par les États grâce à des accords à l’amiable d’une valeur pouvant atteindre 18 milliards de dollars sur les dix prochaines années. Dans le cadre de cet accord, Meta a accepté de limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents.

L’accord subordonne le versement de 5 milliards de dollars à la conclusion d’accords similaires entre YouTube, TikTok et Snap et les États.

Le Nouveau-Mexique et la Floride n’ont pas adhéré à cet accord.

La Floride a actuellement une action en justice en cours contre Meta devant un tribunal d’État.

Le Nouveau-Mexique a poursuivi Meta à deux reprises. Plus tôt cette année, des jurés et un juge ont condamné la société mère de Facebook et Instagram à verser plus de 940 millions de dollars à l’État après avoir conclu que Meta n’avait pas protégé les jeunes utilisateurs contre l’exploitation sexuelle sur ses plateformes.

En octobre, un autre jury du Nouveau-Mexique a donné raison à l’État, estimant que Meta avait induit les consommateurs en erreur quant à sa gestion de la confidentialité des données. Le juge chargé de l’affaire a condamné Meta à verser à l’État 25 milliards de dollars de pénalités . Meta a annoncé son intention de faire appel de ces deux verdicts.

TikTok, qui fait l’objet de poursuites judiciaires de la part d’au moins 27 États, a conclu un accord avec l’Alabama en septembre, quelques jours avant que cette affaire ne soit examinée par le tribunal. TikTok a accepté de verser à l’Alabama jusqu’à 300 millions de dollars si la majorité des États parviennent à des accords similaires avec l’entreprise.

POURSUITES JUDICIAIRES DES DISTRICTS SCOLAIRES

Plus de 1 000 districts scolaires américains ont intenté des poursuites judiciaires, affirmant que les entreprises de réseaux sociaux avaient conçu leurs plateformes pour créer une dépendance, contribuant ainsi à l’anxiété, à la dépression et à l’automutilation, et laissant aux établissements scolaires le soin de gérer les conséquences. Les établissements réclament une indemnisation pour les dépenses qu’ils affirment avoir engagées afin de faire face aux effets des réseaux sociaux sur les élèves, ainsi que des fonds supplémentaires pour limiter cet impact à l’avenir.

Un petit district scolaire de la campagne de l’est du Kentucky a été choisi pour être le premier à voir son affaire portée devant les tribunaux. Mais le procès prévu en juin a été annulé après que les entreprises ont conclu des accords à l’amiable avec le district. Des documents publics ont révélé que le district devait recevoir 27 millions de dollars en vertu de ces accords.

Les actions en justice intentées par les districts scolaires de Charleston, en Caroline du Sud, et de Tucson, en Arizona, ont été retenues pour être jugées ensuite.

POURSUITES INDIVIDUELLES

Mercredi, deux adolescents affirmant qu’Instagram et Snapchat leur ont causé de graves problèmes de santé mentale poursuivront Meta et Snap en justice à Los Angeles.

Il s’agit du deuxième procès parmi plus de 3 300 actions en justice intentées devant les tribunaux de l’État de Californie par des jeunes et leurs familles, qui affirment que Meta, Snap, TikTok et YouTube ont délibérément conçu leurs plateformes pour qu’elles créent une dépendance. TikTok et YouTube ont conclu un accord à l’amiable avec les deux plaignants avant le procès, tandis que Meta a conclu un accord avec l’un d’entre eux.

Ces poursuites ont été sélectionnées comme « bellwethers », c’est-à-dire comme affaires types, pour les procédures devant les tribunaux d’État. Les avocats s’appuient souvent sur les verdicts rendus dans ces affaires types pour évaluer la manière dont les jurys pourraient considérer des plaintes similaires, ce qui les aide à estimer la valeur potentielle des affaires restantes et à orienter les négociations en vue d’un règlement à l’amiable.

Lors du premier procès visant à examiner les allégations d’une personne affirmant que les réseaux sociaux lui avaient causé un préjudice personnel, une jeune femme a affirmé que sa dépendance aux réseaux sociaux avait entraîné une dépression et de l’anxiété.

En mars, un jury de Los Angeles a reconnu Meta et Google coupables de négligence et a condamné Meta à verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts et Google à 1,8 million de dollars. Les deux entreprises ont fait appel.

Le deuxième procès concernant les plaintes d’un particulier à l’encontre de ces entreprises, prévu en juillet à Los Angeles, a été annulé après que le plaignant a conclu des accords à l’amiable avec TikTok , Snap et YouTube et a abandonné ses poursuites contre Meta.

En août, une troisième adolescente dont l’affaire avait été sélectionnée pour être jugée a abandonné sa plainte contre Meta, Snap et YouTube après avoir conclu un accord avec TikTok.