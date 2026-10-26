Quelles pourraient être les répercussions des difficultés budgétaires françaises sur les gilts ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

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CE QUE LES PROBLÈMES BUDGÉTAIRES FRANÇAIS POURRAIENT SIGNIFIER POUR LES GILTS

Les inquiétudes budgétaires françaises ont ravivé les craintes de contagion – et bien que le Royaume-Uni puisse venir à l’esprit comme un autre pays où les finances publiques tiennent les investisseurs en haleine, Capital Economics ne pense pas que les tensions sur les obligations françaises franchiront la Manche.

D'une part, les gilts ont récemment évolué davantage en phase avec les Bunds allemands, considérés comme des valeurs refuges, plutôt qu'avec les obligations françaises, et l'histoire ne suggère pas que les tensions budgétaires de la zone euro soient susceptibles d'exercer une pression à la hausse sur les rendements des gilts, a déclaré Joe Maher, économiste spécialisé dans les marchés.

“Les gilts sont à l’abri des principaux mécanismes par lesquels les tensions souveraines de la zone euro se propagent généralement”, a-t-il noté, ajoutant que les investisseurs ne devraient pas non plus percevoir de répercussions significatives des problèmes français au Royaume-Uni, car ceux-ci trouvent leur origine dans des enjeux nationaux.

“En réalité, si l’on se réfère à la crise de la zone euro de 2010-2012, les tensions budgétaires françaises pourraient exercer une pression à la baisse sur les rendements des gilts”, a déclaré M. Maher, expliquant qu’à l’époque, les gilts avaient bénéficié d’une “fuite vers la qualité” et du fait que les investisseurs avaient revu à la baisse leurs anticipations de taux d’intérêt britanniques, anticipant un ralentissement de l’activité économique.

Les gilts pourraient-ils donc bénéficier d’un coup de pouce lié aux difficultés budgétaires françaises?

Peut-être légèrement – mais l’impact devrait être limité, a déclaré M. Maher, le risque de voir la crise de la dette de la zone euro de 2010-2012 se répéter étant faible, et les gilts occupant désormais une position moins solide en tant que valeur refuge.

(Sophie Kiderlin)

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