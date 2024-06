Quelles conséquences des élections européennes pour les investisseurs ?

(Crédits photo : Pixabay - pixel2013 )

Par Reto Cueni, Chef Économiste, Vontobel

Les partis d'extrême droite « anti-establishment » se sont renforcés en Europe, mais ils n'ont pas dépassé les projections. Cela signifie que la « majorité centriste » reste intacte au Parlement européen, remportant approximativement plus de 55 % du total des voix, tandis que les partis écologistes ont perdu des sièges à travers toute l'Europe.

L'impact le plus direct des élections sur le paysage politique européen concerne la politique française, le président français Emmanuel Macron ayant convoqué des élections législatives anticipées à la fin du mois, suite à la défaite de son parti face au Rassemblement National.

Cela a des répercussions sur les investisseurs. Tout d'abord, les résultats indiquent toujours une majorité centriste stable en Europe, ce qui est important en période de forte incertitude géopolitique, entre la guerre en Ukraine et la rivalité sino-américaine. Jusqu'à présent, il s'agit de nouvelles positives pour les investisseurs. Toutefois, les prochaines semaines révéleront si ces partis peuvent travailler ensemble et élire un président centriste à la tête de la Commission européenne pour un nouveau mandat de cinq ans.

Deuxièmement, le virage vers des partis d'extrême droite « anti-establishment », opposés à la nouvelle donne écologiste et qui accordent la priorité à la sécurité nationale et au contrôle des frontières, montre à quel point l'orientation politique de l'Europe a changé. Après la défaite du bloc vert au Parlement, l'élan politique en faveur de la transition verte est entravé et il est de plus en plus probable qu'au cours de cette législature, les dépenses publiques consacrées aux initiatives vertes seront réduites, tandis que celles consacrées à la défense et au contrôle des frontières augmenteront. Les investisseurs doivent être attentifs au moment où, à la mi-juillet, les candidats à la prochaine présidence de l'UE présenteront leurs programmes, qui donneront un aperçu de l'agenda des partis et de la dynamique politique européenne.

Troisièmement, les élections législatives anticipées en France augmenteront l'incertitude quant à la trajectoire politique de la deuxième économie d'Europe. Habituellement, le système électoral français à deux tours empêche les forces les plus extrêmes de remporter les élections, mais la force actuelle de l'extrême droite pourrait s'avérer suffisante pour faire basculer la donne politique dans le pays. Cependant, la gauche a également toutes les chances de remporter des sièges si elle parvient à unir ses forces. Tout cela accroît d'autant plus l'incertitude quant à l'orientation budgétaire du gouvernement français, car un changement de la répartition des pouvoirs au sein du parlement français pourrait se traduire par une augmentation des dépenses sociales. Comme le système politique français fait de la politique étrangère et de la défense un pré carré présidentiel, les certitudes quant à la future collaboration de la France en Europe et sur le plan géopolitique reste préservées, au moins jusqu'au printemps 2027, date des prochaines élections présidentielles françaises.