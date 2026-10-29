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Quelle part pour les particuliers lors de l'IPO d'Anthropic ?
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 10:13

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La société à l'origine du chatbot Claude réserverait entre 15% et 20% des actions de son introduction en Bourse aux investisseurs particuliers, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. JPMorgan Chase aurait été mandatée pour diriger cette offre aux Etats-Unis, mais Anthropic n'a pas confirmé ces éléments ni communiqué de calendrier.

Anthropic envisagerait de réserver entre 15% et 20% des actions de son introduction en Bourse aux investisseurs particuliers, selon des personnes au fait du dossier citées par Bloomberg.

L'entreprise à l'origine du chatbot Claude aurait mandaté la banque JPMorgan Chase pour diriger l'offre destinée aux investisseurs particuliers aux Etats-Unis, selon les mêmes sources.

Ces éléments ont été évoqués par Ryan Gould, journaliste de Bloomberg, dans l'émission "Bloomberg Tech" aux côtés d'Ed Ludlow, qui a détaillé les contours supposés de l'opération.

L'opération, telle que décrite par ces personnes au fait du dossier, n'a pas été confirmée publiquement par Anthropic à ce stade, et aucun calendrier précis n'a été communiqué.

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