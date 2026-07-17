Quelle inflation retenir pour calculer un rendement réel ?

Au-delà de la manière de déterminer un rendement net d'inflation, la référence choisie a également une importance capitale. Explications...

Tous les professionnels le martèlent : la performance d'un placement doit se mesurer déduction faite de l'inflation. C'est en effet ce rendement dit "réel" qui mesure le gain (ou la perte) de pouvoir d'achat du capital engagé. Toutefois, déterminer un rendement réel est un peu plus complexe qu'on le pense, du moins si on veut être précis.

Quelle formule utiliser ?

Il est d'usage de calculer le rendement réel en faisant la différence entre le rendement (r) et l'inflation (i). Par exemple avec un rendement de 5% et une inflation de 2%, on peut dire que le rendement réel est de 3%.

Il faut cependant savoir que cette méthode ne donne qu'un résultat approximatif. En réalité, calculer le rendement réel impose de faire une division et non une soustraction. La formule est la suivante : (1 r)/(1 i)-1.

Avec cette formule, le rendement réel de notre exemple ressort à 2,94% et non 3%. Certes l'écart est mince mais cela n'est vrai que pour de faibles valeurs d'inflation. Dès lors que l'inflation s'élève, la soustraction aboutit à des résultats très imprécis voire trompeurs.

Prenons l'exemple d'un placement sur plusieurs années ayant permis de dégager une plus-value de 50%. Sur la période, l'inflation cumulée a été de 30%. Un calcul approximatif inciterait à conclure que sur l'ensemble de la période, le gain réel a été de 20%. Or, avec la formule adéquate, le gain réel se limite à 15,38%, ce qui n'est pas tout à fait pareil.

Quelle période regarder ?

Une fois la méthode assimilée, se pose la question de la période à prendre en considération. Beaucoup d'évaluations se basent sur l'inflation moyenne de l'année. Il s'agit de la moyenne des taux d'inflation (en glissement annuel) constatés sur chacun des mois de l'année.

Cela peut avoir du sens pour estimer le rendement réel d'un placement alimenté de manière régulière dans la durée (par exemple chaque mois). En revanche, l'inflation moyenne n'est guère pertinente pour un placement réalisé au travers d'un unique versement. Dans ce cas, mieux vaut prendre l'inflation de date à date. Or, cette dernière peut être radicalement différente de l'inflation moyenne.

En 2023, l'inflation moyenne a par exemple été de 4,9%. Un placement réalisé le 1er janvier et ayant rapporté 5% sur l'année a donc dégagé un rendement réel quasi nul en prenant en compte cet indicateur. Néanmoins, ce placement ayant été fait en une seule fois, il est plus juste de regarder l'évolution des prix entre la date du versement et celle du retrait. Or entre fin décembre 2022 et fin décembre 2023, les prix n'ont augmenté "que" de 3,7% (inflation sur un an à fin décembre 2023). En utilisant ce chiffre d'inflation, le rendement réel de 1,25% apparaît plus intéressant. Et surtout, il correspond bien au gain de pouvoir d'achat réel du capital placé.

Quelle inflation choisir ?

L'Insee publie une multitude d'indicateurs d'inflation. Le plus utilisé correspond à l'inflation hors tabac. Toutefois, tous les ménages ne subissent pas l'inflation de la même façon, son impact étant directement lié à la structure de dépenses du foyer.

Idéalement, calculer un rendement réel nécessiterait donc que chacun établisse son propre indice d'inflation à l'aide des données publiées par l'Insee. Cela étant en pratique impossible, l'inflation hors tabac a donc le mérite de fournir une référence commune aisément utilisable.

Il faut cependant garder à l'esprit que certains sous-indicateurs s'avèrent plus précis dans certains cas. Ainsi l'indicateur mesurant l'inflation subie par les 20% de ménages les plus modestes peut constituer une référence pertinente pour les foyers à faibles revenus.