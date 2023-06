Quel bilan pour les assemblées générales 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Par l'Institut du Capitalisme Responsable

Guerre en Ukraine, réforme des retraites, changement climatique, inflation,et pouvoir d'achat, cette année encore la saison des Assemblées Générales n'a pas échappé aux sujets d'actualité qui affectent l'ensemble de la société

Si les incertitudes et préoccupations des investisseurs, actionnaires, ONG, salariés, se sont manifestées de manière particulièrement explicite en amont et pendant les AG, les dirigeantes et dirigeants des entreprises du CAC 40 interpellés se sont appliqués à répondre aux injonctions paradoxales des parties prenantes par des engagements et objectifs précis

Quels messages ont souhaité adresser les entreprises dans ce contexte ? Quelle posture ont adopté les actionnaires ?

5 grandes tendances se détachent de la saison 2023 des AG

Net zéro le CAC 40 s'engage cette année encore sur la décarbonation Raison d'être et engagements ESG un lien étroit à expliciter Actionnaires les dirigeants interpellés sur le E le S et le G Mixité, diversité, inclusion les sujets D&I trouvent leur place en AG Partage de la valeur on en veut plus

