Nicox: résultats positifs pour NCX 470 dans l'étude Denali
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 09:10
L'administration quotidienne en une seule dose a atteint l'objectif principal de non-infériorité dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) par rapport à la valeur de base, comparé au traitement de référence latanoprost.
Bien toléré et sûr, NCX 470 a également montré une supériorité sur le latanoprost dans la réduction de la PIO par rapport à la valeur de base à trois des six points d'évaluation et une supériorité numérique à cinq des six points.
L'atteinte du critère principal dans les études Denali et Mont Blanc remplit les exigences d'efficacité requises pour une approbation aux États-Unis et en Chine. Le dépôt de la demande d'AMM aux États-Unis est prévu au premier semestre 2026.
Valeurs associées
|0,4660 EUR
|Euronext Paris
|+7,37%
