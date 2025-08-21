 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nicox: résultats positifs pour NCX 470 dans l'étude Denali
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 09:10

(Zonebourse.com) - Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470, son nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique, dans l'étude de phase 3 Denali menée sur 696 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

L'administration quotidienne en une seule dose a atteint l'objectif principal de non-infériorité dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) par rapport à la valeur de base, comparé au traitement de référence latanoprost.

Bien toléré et sûr, NCX 470 a également montré une supériorité sur le latanoprost dans la réduction de la PIO par rapport à la valeur de base à trois des six points d'évaluation et une supériorité numérique à cinq des six points.

L'atteinte du critère principal dans les études Denali et Mont Blanc remplit les exigences d'efficacité requises pour une approbation aux États-Unis et en Chine. Le dépôt de la demande d'AMM aux États-Unis est prévu au premier semestre 2026.

