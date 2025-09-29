Que sont les missiles Tomahawk et pourquoi l'Ukraine les veut-elle ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie a déclaré lundi que son armée analysait la possibilité que les États-Unis fournissent des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine pour des frappes à l'intérieur de la Russie, une mesure qui, selon les responsables russes, pourrait déclencher une escalade brutale.

La fourniture de missiles Tomahawk à l'Ukraine pourrait considérablement accroître ses capacités de frappe, en lui permettant d'atteindre des cibles à l'intérieur du territoire russe, notamment des bases militaires, des centres logistiques, des aérodromes et des centres de commandement qui sont actuellement hors d'atteinte.

POURQUOI LES MISSILES TOMAHAWK SONT-ILS SI PUISSANTS? Le missile d'attaque terrestre Tomahawk est un missile de croisière à longue portée généralement lancé depuis la mer pour attaquer des cibles dans le cadre de missions de frappe en profondeur. Le missile de croisière Tomahawk à guidage de précision peut frapper des cibles à une distance de 1 000 miles (1 600 km), même dans un espace aérien fortement défendu. Le missile mesure 20 pieds (6,1 mètres) de long avec une envergure de 8,5 pieds et pèse environ 3 330 livres (1 510 kg).

COÛT ET PRODUCTION DES MISSILES TOMAHAWK L'unité Raytheon de RTX RTX.N fabrique le missile non nucléaire Tomahawk, qui peut être lancé depuis la terre ou la mer. Selon les données budgétaires du Pentagone, les États-Unis prévoient d'acheter 57 missiles en 2026. Leur coût moyen est de 1,3 million de dollars. Des millions de dollars sont également consacrés à la modification et à l'amélioration des armes, y compris des systèmes de guidage.

UTILISATION RÉCENTE AU COMBAT AU MOYEN-ORIENT Les forces armées américaines et alliées ont testé en vol le Tomahawk à GPS et l'ont utilisé dans un environnement opérationnel, notamment lorsque les marines américaine et britannique ont lancé des missiles Tomahawk sur les sites des rebelles houthis au Yémen.

EN QUOI LES TOMAHAWKS DIFFÈRENT DES MISSILES UKRAINIENS ACTUELS L'Ukraine dispose actuellement de plusieurs missiles à longue portée de fabrication nationale et fournis par l'Occident:

Flamingo - La société ukrainienne Fire Point a récemment mis au point le missile Flamingo , que le président ukrainien Volodimir Zelensky a décrit comme l'arme la plus performante de son pays. Il a une portée de plus de 1 000 miles et l'Ukraine a déclaré l'avoir utilisé pour la première fois en août 2025.

Neptune - L'Ukraine a développé le missile antinavire Neptune et l'a présenté en 2015. Les versions ultérieures ont une portée d'un peu plus de 600 milles.

Harpoon - Fabriqué par Boeing aux États-Unis, le Harpoon est un missile antinavire tout temps, au-dessus de l'horizon, qui utilise un autodirecteur radar actif et vole juste au-dessus de l'eau pour échapper aux défenses. Il peut être lancé à partir de navires, de sous-marins, d'avions ou de batteries côtières et a une portée de 75 milles nautiques.

ATACMS - Fabriqué par Lockheed Martin Corp LMT.N aux États-Unis, le système de missiles tactiques de l'armée a une portée maximale de 190 miles selon le modèle. Il s'agit d'un missile balistique tactique sol-sol à propergol solide de moyenne portée, d'une longueur d'environ 4 mètres. L'ATACMS peut être lancé à partir du système de roquettes à lancement multiple M270 (MLRS) ou du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS).

Missiles Storm Shadow - Fabriqués par l'entreprise européenne MBDA, ces missiles de croisière ont une portée de 155 miles et une ogive conventionnelle de 990 livres.